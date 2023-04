Dinu Maxer, decizie radicală după divorţul de Deea: „Am întinerit cu 10 ani”

În urmă cu mai puțin de o lună, Deea (33 de ani) și Dinu Maxer (49 de ani) au anunțat că divorțează. Vestea a luat prin surprindere pe toată lumea, mai ales că cei doi păreau să aibă relația perfectă. Dinu Maxer pare că a trecut cu bine peste șocul despărțirii și este tot mai atent la felul în care arată. Recent, el a efectuat câteva proceduri estetice, de care a fost extrem de mulțumit.

Vestea divorțului dintre Deea și Dinu Maxer a produs un val de uimire în rândul fanilor lor. Timp de 18 ani cei doi au trăit o frumoasă poveste de dragoste, având împreună și doi copii. Se pare însă că certurile și neînțelegerile repetate au măcinat iubirea lor, astfel că au decis să meargă pe drumuri diferite.

Dinu Maxer se preocupă tot mai mult de felul în care arată. Ce a făcut vedeta după divorțul de Deea

Dinu Maxer pare să fi trecut peste șocul divorțului de fosta sa soție și este tot mai preocupat de felul în care arată. Recent, el a mers la o clinică pentru a efectua mai multe proceduri estetice de rejuvenare facială. Dinu a fost extrem de mulțumit de rezultatele procedurilor și a declarat că se simte mai tânăr cu 10 ani.

Rămâne de văzut însă dacă toate acestea îl vor ajuta să-și găsească o nouă parteneră de viață cel puțin la fel de frumoasă precum fosta sa soție, Deea.

„După procedurile de rejuvenare facială cu acid hialuronic și cu toxină botulinică, tenul meu arată și se simte cu 10 ani mai tânăr! Rezultatele au fost mult peste măsura așteptărilor mele! Felicitari medicilor pentru profesionalism și pentru rezultat. Sunt foarte mulțumit!”, a declarat Dinu Maxer pentru Click.ro.

Deea Maxer este încrezătoare în viitorul ei. „Am deja tot ce am nevoie”

Nici Deea Maxer nu lasă să se vadă că ar suferi prea mult după divorțul de Dinu. Bruneta a devenit extrem de activă pe rețelele de socializare, ea postând zilnic fotografii, melodii și diferite mesaje motivaționale.

În urmă cu câteva zile, Deea a postat un mesaj sugestiv prin care dorit să arate că este extrem de încrezătoare în viitorul ei, divorțul de Dinu fiind deja parte din trecut. Ea nu pare deloc afectată de schimbarea radicală din viața sa și vrea să meargă înainte, mai puternică ca oricând.

„Am deja tot ce am nevoie. Tot ceea ce am este tot ce am nevoie. Orice îmi doresc voi primi, pentru că realitatea mea este creată de mine.

Am succes, sunt în pace, sunt liberă, sunt înțeleaptă, sunt energie potențială și ar trebui să mă ridic ca Phoenix. Sunt sănătoasă, sunt bogată, sunt putere, sunt talent”, a scris Deea Maxer pe rețelele de socializare.

