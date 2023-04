Deea Maxer s-a îndrăgostit după divorţul de Dinu Maxer? „Mi-ai pus foc în vene”

În urmă cu mai puțin de o lună, Deea (33 de ani) și Dinu Maxer (49 de ani) au anunțat că divorțează. Vestea a luat prin surprindere pe toată lumea, mai ales că cei doi păreau să aibă relația perfectă. Deea nu dă impresia că este foarte afectată de această despărțire și a devenit extrem de activă pe rețelele de socializare. Recent, ea a postat un mesaj misterios care a trezit suspiciunea fanilor ei. Toți se întreabă acum dacă este Deea îndrăgostită de un alt bărbat.

Vestea divorțului dintre Deea și Dinu Maxer a produs un val de uimire în rândul fanilor lor. Timp de 18 ani cei doi au trăit o frumoasă poveste de dragoste, având împreună și doi copii. Se pare însă că certurile și neînțelegerile repetate au măcinat iubirea lor, astfel că au decis să meargă fiecare pe drumuri diferite.

Este îndrăgostită Deea Maxer de alt bărbat? Mesajul misterios al brunetei a trezit suspiciunea fanilor

La nici o lună de la despărțirea de soțul ei, Deea Maxer nu pare foarte tare afectată. Ea a devenit extrem de activă pe rețelele de socializare, postând zilnic fotografii, melodii și diferite mesaje motivaționale. Recent, fosta soție a lui Dinu a postat un mesaj misterios care a trezit suspiciunea fanilor.

„Mi-ai pus foc în vene

De iubire și-apreciere”, a scris Deea Maxer pe Instagram.

Mesajul brunetei lasă loc interpretărilor, mulți întrebându-se dacă nu cumva este îndrăgostită de un alt bărbat.

Deea Maxer este încrezătoare în viitorul ei. „Am deja tot ce am nevoie”

În urmă cu câteva zile, Deea Maxer a postat un alt mesaj sugestiv. Frumoasa brunetă este extrem de încrezătoare în viitorul ei, divorțul de Dinu fiind deja parte din trecut. Deea nu pare deloc afectată de schimbarea radicală din viața sa și vrea să meargă înainte, mai puternică ca oricând.

„Am deja tot ce am nevoie. Tot ceea ce am este tot ce am nevoie. Orice îmi doresc voi primi, pentru că realitatea mea este creată de mine.

Am succes, sunt în pace, sunt liberă, sunt înțeleaptă, sunt energie potențială și ar trebui să mă ridic ca Phoenix. Sunt sănătoasă, sunt bogată, sunt putere, sunt talent”, a scris Deea Maxer pe rețelele de socializare.

