Deea Maxer îi dă peste nas lui Dinu, după divorţ: „Bye-bye”. S-a fotografiat în pat şi…

Recent, lumea mondenă a fost zguduită de încă un divorț. După 18 ani de relație și 15 ani de căsnicie, Deea și Dinu Maxer au decis să își spună adio. Cei doi s-au despărțit, iar vestea a luat prin surprindere pe toată lumea. După divorț, Dinu Maxer pare că se concentrează pe activitatea profesională, iar Deea trăiește din plin viața de femeie singură. Artista este foarte activă în mediul online, iar ultima postare i-a pus pe mulți pe gânduri.

După divorțul de Dinu Maxer, Deea încearcă să își construiască o nouă viață. Artista nu vrea să se lase pradă melancoliei despărțirii sau tristeții și încearcă să privească încrezătoare spre viitor. Fosta parteneră a lui Dinu Maxer este foarte activă în mediul online și apare mai mereu cu zâmbetul pe buze. Deea pare că înflorește după divorț, despărțirea fiindu-i prielnică.

Deea Maxer postează des pe rețelele sociale, iar mesajele cu subînțeles și citatele motivaționale nu lipsesc de pe paginile sale. Recent, artista și-a luat prin surprindere fanii cu una dintre postările din mediul online. Vedeta s-a fotografiat în pat, a făcut un colaj din mai multe poze și l-a distribuit în mediul online. Interesant este că a însoțit fotografiile de o melodie cântată de Cabron. Versurile sunt sugestive și este clar că Deea i-a spus „Bye-Bye” lui Dinu Maxer și nu are de gând să se mai întoarcă.

„Cadrul e perfect, ia-ți paharul dă-l direct

Eu te aștept

Mașina stă pornită hai să facem tura

Liberă să faci ce vrei, cum vrei, mânca-ți-aș gura… hai

Privirea înainte, trecutul e bye- bye

Telefonul e silence să nu auzi: „Mai stai”

Când te mai retragi într-un pahar de Mai Tai

Începi să înflorești ca orice floare de mai

Ești liberă…

Totul cum vrei la infinit

Ești liberă…”, spun versurile melodiei de care Deea Maxer și-a însoțit fotografiile.

(CITEȘTE ȘI: DEEA MAXER, PRIMA REACŢIE DUPĂ CE S-A AFIŞAT CU UN ALT BĂRBAT: „SUNT LIBERĂ”)

Motivele divorțului dintre Deea și Dinu Maxer

Deea și Dinu Maxer au ajuns la divorț după 18 ani de iubire. Potrivit declarațiilor acestora, relația lor a început să se stingă încă din anul 2019. De atunci lucrurile au luat-o pe o pantă descendentă și nu a mai fost cale de întoarcere. Cei doi ajunseseră să se complacă într-o relație searbădă, platonică, din care focul pasiunii dispăruse. Așa că în cele din urmă, după ce au încercat să își rezolve problemele, au concluzionat că divorțul este cea mai bună soluție pentru amândoi.

„La noi nu știu dacă a ținut 17 jumate, dar 15 sigur. Iubirea noastră a început să scârțâie când a apărut Maysa pe lume. Poți să te duci și cu gândul la viața intimă, iubirea a suferit și a început să sufere, pentru că prima dată cuvântul divorț a fost rostit pe 15 august 2022, când am realizat, mai mult Deea decât mine, că relația s-a transformat în una banală, platonică (…)

Eu până în ultima secundă am sperat că se întâmplă ceva. Nu am reușit, dacă nu am reușit până nu am încheiat actele… Am testat și această relație la distanță, avem patru săptămâni de când Deea s-a mutat, cuplul era despărțit, nu mai eram un cuplu”, a declarat Dinu Maxer, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

(VEZI ȘI: MESERIA DIN CARE DEEA MAXER FĂCEA 3.000 DE EURO PE LUNĂ. FOSTA SOȚIE A LUI DINU CÂȘTIGA SUME IMPORTANTE DE BANI)