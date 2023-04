Deea Maxer, prima reacţie după ce s-a afişat cu un alt bărbat: „Sunt liberă”

Deea Maxer pare că înflorește după divorțul de Dinu. Artista este foarte activă în mediul online și este mereu cu zâmbetul pe buze. Mai mult, fosta parteneră a lui Dinu Maxer s-a afișat, recent, în compania unui alt bărbat, punându-și urmăritorii pe jar. Postările Deei Maxer îi intrigă pe interanuți, aceștia ne mai știind ce să creadă.

După o relație de 18 ani, Deea și Dinu Maxer și-au spus adio. Cei doi au ajuns la divorț și au decis să meargă pe drumuri separate. Despărțirea a fost una pașnică, iar cei doi foști parteneri au rămas în relații foarte bune, chiar locuiesc în același bloc, dar la etaje diferite.

După divorț, Deea Maxer pare că înflorește. Bruneta este activă în mediul online și apare mereu în fața internauților cu zâmbetul pe buze. Recent, artista chiar a postat o fotografie în care se afișa în compania altui bărbat. Internauții s-au alarmat imediat și au crezut că este vorba despre un nou pretendent.

După ce le-a dat fanilor de gândit, apărând în compania unui alt bărbat, Deea Maxer a mai venit cu o postare ce i-a dus și mai mult în eroare pe fanii săi.

„Am deja tot ce am nevoie. Tot ceea ce am este tot ce am nevoie. Orice îmi doresc voi primi, pentru că realitatea mea este creată de mine.

Am succes, sunt pașnică, sunt liberă, sunt înțeleaptă, sunt energie potențială și ar trebui să mă ridic ca Phoenix. Sunt sănătoasă, sunt bogată, sunt putere, sunt talent”, se arată în postarea Deei Maxer.

Pentru a lămuri lucrurile, spunem că bărbatul alături de care Deea Maxer s-a afișat este un bun prieten al artistei, chiar dacă mulți au crezut că bruneta și-a refăcut, deja, viața sentimentală. Este vorba despre Cristian Bucă, un cunoscut make-up artist din România. Însă, conform fotografiilor sale și a citatelor pe care le distribuie este clar că Deea Maxer se află într-o perioadă bună și pare că divorțul i-a fost benefic.

(CITEȘTE ȘI: EL ESTE BĂRBATUL CU CARE DEEA MAXER S-A AFIȘAT DUPĂ PRONUNȚAREA DIVORȚULUI DE DINU. IMAGINEA A FOST FĂCUTĂ PUBLICĂ)

Motivele despărțirii dintre Deea și Dinu Maxer

Deea și Dinu Maxer au încheiat, de curând, o relație de 18 ani. Cei doi au ajuns la concluzia că relația lor nu mai funcționează și nu și-au dorit să o continue. Potrivit spuselor lui Dinu Maxer, magia din cuplu a început să se stingă, încă din anul 2019, după ce Deea a adus-o pe lume pe fiica lor, Maysa. Ușor, ușor relația s-a degradat, devenind una platonică, ce funcționa din inerție.

„Am tot sperat că ne vom împăca, până în ultimul moment. Am tras mai mult. Tot ea a fost prima care și-a dat verigheta jos de pe deget și care în ultima perioadă nu mai posta poze cu mine, pentru că nu mai simțea (…)

La noi nu știu dacă a ținut 17 jumate, dar 15 sigur. Iubirea noastră a început să scârțâie când a apărut Maysa pe lume. Poți să te duci și cu gândul la viața intimă, iubirea, a suferit și a început să sufere, pentru că prima dată cuvântul divorț a fost rostit pe 15 august 2022, când am realizat, mai mult Deea decât mine, că relația s-a transformat în una banală, platonică (…)

Eu până în ultima secundă am sperat că se întâmplă ceva. Nu am reușit, dacă nu am reușit până nu am încheiat actele… Am testat și această relație la distanță, avem patru săptămâni de când Deea s-a mutat, cuplul era despărțit, nu mai eram un cuplu”, a declarat Dinu Maxer, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

(VEZI ȘI: MESERIA DIN CARE DEEA MAXER FĂCEA 3.000 DE EURO PE LUNĂ. FOSTA SOȚIE A LUI DINU CÂȘTIGA SUME IMPORTANTE DE BANI)