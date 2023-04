Deea Maxer, prima reacţie după ce Dinu şi-a refăcut viaţa! Mesajul trist văzut de toată lumea

Deea și Dinu Maxer au anunțat divorțul în urmă cu doar o lună. Vestea a luat prin surprindere pe toată lumea, cei doi părând un cuplu fericit. Însă, realitatea era alta, iar cei doi soți au decis că le este mai bine separat. După despărțire, s-a speculat că Deea Maxer i-a găsit deja un înlocuitor fostului soț, însă, în fapt, Dinu este cel care a început o nouă relație. O afectează acest lucru pe Deea Maxer?

După o relație de 18 ani, Deea și Dinu Maxer și-au spus adio. Cântărețul nu a stat mult timp pe tușă și deja și-a găsit o nouă parteneră. Artistul le-a prezentat-o apropiaților pe noua iubită, în vârstă de 36 de ani. Se pare că bruneta ar semăna perfect cu Nicoleta Luciu, iar Dinu Maxer este mândru să o aibă la braț.

Artistul nu a ezitat să vorbească despre proaspăta iubită și spune că atunci când o să fie sigur că ea este aleasa și relația lor o să se sudeze, el o va prezenta publicului larg. Până atunci, cei doi preferă să stea în umbră și să se bucure de viața în doi.

„Relația este la început și este normal să vă spun lucrurile normale și firești. Într-adevăr s-a scris că este mult prea tânără. O să vă spun că nu este mult prea tânără și are 36 de ani. Și lucrurile astea ne poziționează într-o zonă de cuplu matur. Nu se joacă cu cuvintele.

Ce înseamnă prea devreme? Ultima dată când am îmbrățișat-o pe Deea a fost în martie. Devreme nu este, chiar consider că am ținut coada suferinței mele. Ne cunoaștem de foarte puțin timp, ea nu este persoană publică și este normal să-și dorească discreție”, a declarat Dinu Maxer.

Este Deea afectată de noua relație a fostului soț?

După divorțul de Dinu Maxer, Deea s-a arătat destul de optimistă. A fost foarte activă în mediul online și a apărut numai cu zâmbetul pe buze. Însă, după ce fostul soț a vorbit despre noua lui parteneră, postările Deei din mediul online au început să aibă altă direcție.

Coincidență sau nu, Deea Maxer nu mai are acum zâmbetul larg, iar, recent, una dintre postările sale a dat de gândit internauților. Deea a distribuit o fotografie în care apare zâmbind în colțul gurii și pe care a însoțit-o de textul „Dor călător”. Mai mult, bruneta a adăugat pe fundal și piesa „Fire on Fire” a lui Sam Smith, în care se vorbește despre o poveste de dragoste cu multe suișuri și coborâșuri.

Fanii s-au întrebat dacă Deei Maxer îi este dor de Dinu, dacă suferă după divorț și, mai ales, dacă faptul că artistul se află într-o nouă relație a afectat-o. Pentru moment, Deea nu a făcut nicio declarație despre acest subiect și rămâne de văzut dacă bruneta este cu adevărat mâhnită sau, la fel ca fostul partener, o să meargă mai departe.

