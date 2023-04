Dinu Maxer a dat cărțile pe față și a spus totul despre noua iubită! Ce vârstă are partenera artistului

În urmă cu o lună, Dinu și Deea Maxer anunțau divorțul după o relație de 18 ani. Deși pasul l-au făcut abia acum, se pare că relația celor doi nu mai funcționa de ceva vreme. Destul de repede după despărțirea oficială, Dinu Maxer și-a refăcut viața sentimentală, iar acum a făcut primele declarații despre noua iubită.

În urmă cu doar câteva zile, imaginile cu Dinu Maxer și noua parteneră deveneau virale. Internauților nu le-a venit să creadă că bărbatul și-a refăcut deja viața sentimentală, așa că au analizat-o îndelung pe bruneta ce îi stă acum alături lui Dinu Maxer. Mulți l-au acuzat pe artist că a trecut prea repede peste despărțirea de Deea, iar îndelung dezbătut a fost și faptul că noua iubită ar părea mult prea tânără pentru Dinu Maxer.

Acum, artistul a ieșit în față și a vorbit despre ce se întâmplă în viața lui. El a declarat că noua sa parteneră are 36 de ani, ceea ce însemnă că este chiar cu trei ani mai mare față de Deea.

„Relația este la început și este normal să vă spun lucrurile normale și firești. Într-adevăr s-a scris că este mult prea tânără. O să vă spun că nu este mult prea tânără și are 36 de ani. Și lucrurile astea ne poziționează într-o zonă de cuplu matur. Nu se joacă cu cuvintele.

Ce înseamnă prea devreme? Ultima dată când am îmbrățișat-o pe Deea a fost în martie. Devreme nu este, chiar consider că am ținut coada suferinței mele. Ne cunoaștem de foarte puțin timp, ea nu este persoană publică și este normal să-și dorească discreție”, a declarat Dinu Maxer, la Antena Stars.

„Ăsta este stadiul”

De asemenea, Dinu Maxer a mai spus că, pentru moment, el și partenera sa o să își țină relația departe de ochii curioșilor. Noua iubită nu este persoană publică și preferă să nu se afișeze, deocamdată. Atunci când cei doi o să fie siguri că relația merge în direcția cea bună și că au un viitor împreună, abia atunci se vor afișa și în spațul public.

Însă până acolo mai este cale lungă, mai ales că își doresc să ia lucrurile pas cu pas și să nu se grăbească. Vor lăsa totul să decurgă în mod normal și o să vadă în ce direcție o ia noua relație.

„Am fost la o prietenă la o zi de naștere, nu ne așteptam să apară imagini. Dacă relația va evalua în sensul bun atunci își va asuma expunerea publică. Ăsta este stadiul. Momentul în care relația va evolua într-o zonă de legături intense sunt convins că ne vom asuma amândoi să o facem publică.

O luăm treptat, că așa e cel mai firesc. Mai ales cum sunt eu că am ieșit dintr-o relație de 17 ani jumate și este mai greu”, a mai spus Dinu Maxer.

