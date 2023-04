Cine este femeia cu care ar fi înlocuit-o Dinu Maxer pe Deea. Cei doi au fost dați de gol: “Seamănă cu Nicoleta Luciu”

Dinu și Deea Maxer s-au separat în urmă cu aproape trei săptămâni, dar, se pare că artistul nu a putut să stea prea mult timp singur, așa că ar fi intrat rapid într-o nouă relație. Potrivit zvonurilor, artistul ar fi înlocuit-o deja pe femeia cu care a petrecut aproape 20 de ani și cu care are doi copii, cu o domnișoară brunetă, mult mai tânără ca el.

Dinu Maxer ar fi petrecut noaptea trecută într-un club din centrul Capitalei, în compania unor prieteni apropiați, dar și alături de o brunetă focoasă.

Dinu Maxer ar fi într-o relație cu o brunetă focoasă

Cu doar trei săptămâni în urmă, Deea Maxer anunța separarea de tatăl copiilor ei, Dinu Maxer. Cei doi au divorțat după aproape 2 decenii și pare că nimic nu îi mai poate împăca. Fiecare dintre ei încearcă acum să își vadă de propriul drum și să își refacă viața, însă, pare că artistul nu a avut prea mare răbdare să stea singur, așa că ar fi intrat deja într-o relație proaspătă.

Dinu Maxer și-a petrecut seara în club alături de o brunetă

Conform speculațiilor, toată atenția lui Dinu s-ar învârti în jurul unei brunete focoase, înaltă și cu un corp demn de invidiat. Mai mult, tânăra ar semăna, după cum susțin apropiații lui, izbitor cu Nicoleta Luciu, fosta iubită a cântărețului.

Cei doi au petrecut cu o seară în urmă, într-un club din centrul Bucureștiului, alături de câțiva amici. Se spune că tânăra nu face parte din lumea mondenă, motiv pentru care Dinu Maxer își dorește să fie discret și să își țină relația departe de ochii curioșilor.

„Aseară Dinu a fost la un chef și a venit cu noua lui iubită. Au petrecut câteva ore într-un club din București.

Ei încearcă să fie cât mai discreți și să păstreze în public o oarecare distanță, dar aseară, el când a venit cu ea, la masă, Dinu le-a prezentat-o prietenilor de acolo ca fiind noua lui iubită, de față cu cei apropiați el nu se mai ascunde.

Ea nu este familiarizată cu lumea mondenă și pentru asta ei își doresc discreție momentan. Este cu mult mai tânără decât el. El a dansat toată noaptea cu prietenii în club, dar ea a preferat să stea la masă și să îl privească.

Din câte am înțeles ei doi se văd deja de câteva săptămâni și se vede că există o chimie între ei doi. Noua iubită a lui Dinu seamănă mult cu Nicoleta Luciu. Are părul brunet și lung, are un bust generos și este înaltă. Copia perfectă a Nicoletei”, au declarat surse apropiate ale artistului, conform Click.ro.

