Dinu Maxer s-a afișat pentru prima dată în compania altei femei, de când a anunțat, public, divorțul de mama copiiilor săi, Deea. Artistul și misterioasa brunetă au sărbătorit chiar și Paștele împreună. Ce-i drept, nu singuri, ci în compania unui grup de prieteni. CANCAN.RO are toate amănuntele.

La mai bine de o lună de când și-a anunțat divorțul de Deea, mama celor doi copii ai săi, Dinu Maxer pare să se fi obișnuit deja cu viața de bărbat liber. Artistul s-a afișat, zilele trecute, în compania unei brunete, într-un hipermarket din cartierul Rahova. Tânăra era „tunată” din cap și până în picioare și avea o geantă pe care scria Guccy, probabil o imitație ieftină a renumitului brand italian. Cei doi nu se țineau de mână și nu au trădat niciun gest de afecțiune. Au râs, însă, complice, semn că s-au bucurat unul de prezența celuilalt. Pe adresa de pont a redacției am primit și poze cu Dinu Maxer și respectiva domnișoară, însă, la cererea acesteia și a lui Dinu am ales să-i protejăm identitatea. Prins cu mâța în sac, artistul a fost nevoit să recunoască faptul că nu-și petrece timpul în casă, plângând, ci iese în oraș și se întâlnește cu femei, fie și în calitate temporară de amici.

„Da, am fost zilele trecute cu o cunoștință, din gașca de prieteni, în acel supermarket. Făceam împreună cumpărăturile de Paște, pentru că urma să sărbătorim cu tot grupul”, a declarat artistul, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

Întrebat de reporter dacă a observat cât de frumoasă era partenera de cumpărături, Dinu s-a eschivat elegant:

„Normal. Eu mă înconjor de oameni frumoși, iubesc frumosul”.

„Sunt convins că ei îi e mai ușor să accepte orice”

Altfel, la scurt timp după divorț, Dinu Maxer a lansat o nouă piesă, „S-a furat mireasa”, în care face o ironie subtilă vizavi de tot ceea ce i s-a întâmplat în ultima perioadă. Artistul spune că nu-l interesează dacă altcineva „i-a furat mireasa” după divorț și e convins că Deea, fosta soție, cea care i-a fost alături nu mai puțin de 18 ani, nu va avea nici ea nimic împotrivă dacă el își va reface viața. Mai ales că, ne spune tot el, aceasta a fost cea care și-a dorit mai mult divorțul.

„Cânt doar eu, am preluat piesa unei fete căreia i-am compus eu acum câțiva ani, dar pentru străinătate. Piesa se numește . E o piesă mai veche, dar poate fi o ironie fină. Până să ne despărțim, nu s-a întâmplat să fi apărut altcineva în viața ei, după nu știu. Dacă s-ar întâmpla, e viața ei, nu mă mai interesează. Cred că e valabil și invers, procentual ea ș-a dorit mai mult divorțul, deci sunt convins că ei îi e mai ușor să accepte orice” , a mai spus Dinu Maxer, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

Deea a sărbătorit Paștele cu fratele ei, Dinu cu bruneta focoasă și gașca de prieteni

Cu câteva zile înainte de sărbători, Dinu Maxer a acordat un interviu, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO, în care a povestit ce planuri avea de Paște: „Sunt fără copii, ei au făcut Paștele cu mine, cel Catolic, acum o săptămână, la mama. Mi s-a părut firesc să-i las copiii Deei, să petreacă cu ea. S-au dus la fratele ei, lângă Corbeanca. E prima oară când sunt fără copii. Dar nu mi-e greu, dimpotrivă, acum sunt în perioada de acceptare. O să merg să iau lumină, nu am mai fost de mulți ani. Nu voi rămâne însă să mănânc singur…Nu-mi place. Voi fi cu ai mei, cu prietenii”. Ceea ce a omis să ne spună artistul este faptul că în gașca petrecăreață se va afla și o femeie extrem de frumoasă și, din câte am aflat noi, și disponibilă.

„Am stabilit să cântăm și pe cont propriu”

Deși nu mai formează un cuplu, Dinu și Deea Maxer nu s-au despărțit însă și pe scenă. Ei vor continua să meargă la spectacolele pe care deja le-au antamat și vor rămâne tot împreună și-n afacerile pe care le au.

„Chiar ieri am vorbit despre statusul meu în afacerea cu cosmeticele. Pentru că în cea mai mare parte, Deea se ocupă. Vom rămâne însă împreună în tot ce am început, pe plan profesional. Am stabilit să cântăm însă și pe cont propriu”, a completat artistul.

Acesta a adăugat că-n prezent, nu-i momentul să se gândească să se recăsătorească și că fiul său, Andreas, este la curent cu tot ce s-a întâmplat între părinții săi:

„Andreas știe, mi-a zis că pentru el e mai bine așa, că nu ne mai certăm. Fetița încă e prea mică”.

