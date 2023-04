De când a divorțat de tatăl copiilor săi, viața Deei Maxer s-a schimbat radical. Preocupată de grijile cotidiene, artista s-a neglijat în ultima perioadă și s-a îngrășat nu mai puțin de cinci kilograme, după ce slăbise 15, potrivit mărturisirilor făcute în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Ea și-a propus însă ca în viitorul apropiat să meargă la sală pentru că vine vara și-și dorește să fie o apariție frumoasă pe plajă, în costum de baie.

Pentru Deea Maxer există viață și după divorțul de tatăl copiilor săi pe care ea și l-ar fi dorit, într-o proporție mai mare, dacă ar fi să ne luăm după declarațiile făcute pentru CANCAN.RO de Dinu Maxer. Că planurile i s-au schimbat însă din momentul în care a devenit o femeie liberă, e cu totul altceva.

Deși aparent divorțul părea a-i prii, mina tristă pe care o afișează uneori artista pare să contrazică această afirmație. Mai mult, odată ce a devenit mamă singură, a doi copii, Deea s-a neglijat și, potrivit propriilor afirmații, s-a îngrășat nu mai puțin de cinci kilograme. Asta pentru că programul pe care-l are în prezent nu-i mai permite să se răsfețe la salonul de remodelare corporală, unde obișnuia să meargă.

Vrea un corp perfect pentru plajă

Deea nu cedează însă și și-a propus ca odată cu venirea verii să devină o apariție remarcată pe plajă, în costum de baie.

„Am slăbit 15 kilograme într-un an. Am mâncat doar o dată pe zi și am mers la remodelare corporală. În ultimul timp însă, m-am îngrășat cinci kilograme. Din păcate nu am mai continuat ce făceam înainte. Pâna la vară, vreau să-mi fac timp de sală, să am un corp perfect de plajă, în costum de baie”, a declarat Deea Maxer pentru CANCAN.ro.

„Am trei joburi”

După divorț, artista s-a cufundat în muncă mai abitir decât o făcea înainte. Are trei joburi, care-i aduc venituri frumușele, dar nu-și neglijează însă nici meseria de… mamă.

„Încerc să mă împart între casă, gătit, treburi, copii. Am trei joburi, lucrez în mai multe domenii, în marketing și online, în social media, creație-conținut, am contracte de colaborare, de imagine. Sunt director la firma de cosmetice, mai sunt și spectacole”, a adăugat aceasta.

Colindă-n toată țara

În prezent, Deea e plecată din București. Cum fiica sa cea mică a rămas în grija ei, artista și-a adus părinții la ea acasă, pentru a se ocupa de micuță, până când se va întoarce.

„În acest moment mă aflu într-un turneu național de beauty, în mai multe orașe din țară. Am consultanță în mai multe orașe. Acum sunt în Târgu Jiu, mâine voi ajunge la Timișoara. Vizez mai multe orașe, Satu Mare, Sibiu, Cluj, Brăila.

Mă întorc peste patru zile. Plec o dată pe lună. Părinții mei s-au mutat la mine, mama se ocupă de fetiță, o duce la grădiniță”, ne-a mai spus artista.

Dinu Maxer vrea să dea lovitura cu fiul său, Andreas

În ceea ce-l privește pe fiul său, Andreas, în vârstă de 12 ani, care a ales să locuiască cu Dinu Maxer, Deea ne-a mărturisit că-l susține în activitatea sa artistică și că tatăl lui are planuri mari cu el:

„Andreas are proiecte muzicale, îi încurajez activitatea artistică. Dinu are planuri cu el, vrea să-i facă o trupă. Îmi plac foarte mult ideile pe care urmează să le pună în practică și îi susțin”.

