Cum arată Deea Maxer fără niciun strop de machiaj. Fanii au rămas mască!

Deea Maxer își trăiește viața din plin, după despărțirea de soțul ei. Vedeta a început un nou capitol și se bucură de lucrurile frumoase care au venit odată cu divorțul de Dinu Maxer. Bruneta a reușit să treacă peste separarea de tatăl copiilor ei și se pare că lucrurile merg ca pe roate.

Deea Maxer este foarte activă în mediul online, acolo unde ține legătura cu cei care o urmăresc. Vedeta a reușit să treacă cu brio peste divorțul de Dinu Maxer și să-și continue viața. Se bucură de prezent și de lucrurile frumoase de care are parte. Muncește de zor la proiectele ei, dar nu uită să se și distreze. Merge la întâlniri cu prietenii ei și iese în club atunci când are ocazia. Deea este apreciată pentru frumusețea ei și pentru silueta de invidiat. A reușit să topească într-un timp record kilogramele nedorite, după ce internauții au criticat-o. S-a ambiționat și a reușit să ajungă la greutatea mult dorită.

Cum arată Deea Maxer fără pic de machiaj

Deea Maxer primește numai laude datorită frumuseții ei. Bruneta nu ezită să se posteze adesea fără pic de machiaj, pentru ca oamenii care o îndrăgesc, să o vadă așa cum este în viața de zi cu zi. De curând, vedeta a avut o apariție puțin diferită de altele. S-a postat pe Instagram naturală, nemachiată și a primit numai mesaje frumoase. Se pare că viața ei merge din ce în ce mai bine, reușind să găsească un echilibru. Dacă în trecut, tânăra mămică avea mici probleme cu tenul, iată că toate s-au rezolvat.

Dacă Dinu Maxer spunea, de curând, că a trecut prin clipe dificile și a intrat în depresie după divorț, iată că Deea a vrut să arate doar părțile frumoase pe rețelele de socializare. Aceasta evită să vorbească despre separarea de Dinu și nu vrea să dea curs discuțiilor legate de acest subiect. Bruneta postează adesea mesaje motivaționale, cel mai probabil pentru că se regăsește în multe dintre ele.

”Am deja tot ce am nevoie. Tot ceea ce am este tot ce am nevoie. Orice îmi doresc voi primi, pentru că realitatea mea este creată de mine. Am succes, sunt în pace, sunt liberă, sunt înțeleaptă, sunt energie potențială și ar trebui să mă ridic ca Phoenix. Sunt sănătoasă, sunt bogată, sunt putere, sunt talent”, este unul dintre mesajele publicate de vedetă, pe Instagram.