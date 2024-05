Elizabeth Hurley, apariție incendiară în costum de baie! Ireal cum arată vedeta la 58 de ani

Elizabeth Hurley, în vârstă de 58 de ani, pare că a descoperit elixirul tinereții fără bătrânețe! Actrița din „Pact cu Diavolița” a făcut senzație zilele trecute, după ce a publicat mai multe imagini în costum de baie.

Vedeta britanică, care se laudă cu o avere de 50 de milioane de dolari, se află într-o formă de zile mari, așa că nu se sfiește să își expună silueta perfectă în bikini. Liz arată uimitor de bine la 58 de ani. Recent, ea a postat pe retelele de socializare o fotografie în care poartă un costum de baie galben, format din doua piese, care îi pune în evidență corpul perfect tonifiat.

View this post on Instagram A post shared by Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)

Nici n-ai zice că e mămică! Elizabeth are și un fiu mare de care este extrem de mândră, Damien (22 de ani), din relația cu fostul ei partener, omul de afaceri american Steve Bing. Tânărul îi seamănă leit și cum așchia nu sare niciodată departe de trunchi, este model și actor, la fel ca mama lui. Recent, Damien și-a făcut și debutul regizoral, cu filmul „Strictly Confidential”, în care joacă și Elizabeth Hurley și în care aceasta este protagonista unor scene fierbinți alături de o altă femeie.

Citește și: ELIZABETH HURLEY, SURPRINSĂ ÎN IPOSTAZE INCENDIARE. ACTRIȚA A RUPT BARIERELE SOCIETĂȚII ȘI DEMONSTREAZĂ CĂ POȚI SĂ FII SENZUALĂ ȘI LA 58 DE ANI

Cum reușește să se mențină în formă Elizabeth Hurley

Deși poate că nu este surprinzător, într-o postare recentă pe Instagram, vedeta a dezvăluit că încearcă să mănânce foarte sănătos și se abține de la tot ce îi poate afecta sănătatea: ,,Mantra mea este: nu mânca prea mult, prea repede, prea des sau prea târziu. Sau, altfel spus, mâncați mese mai mici, mestecați corect, interziceți gustările și mâncați cina mai devreme. Acest lucru funcționează pentru mine. Nu beau sucuri verzi ciudate sau shake-uri și iau suplimente doar dacă analizele de sânge îmi spun că îmi lipsește ceva.”, a spus ea.

Actrița a continuat să explice abordarea ei echilibrată în ceea ce privește alimentața: „Încerc să am legume sau fructe egale în jumătate de farfurie – adică dacă am un sandviș, mănânc și un măr. Mănânc aproape orice, dar fast-food doar foarte rar, ca un răsfăț”, a adăugat aceasta.

Ca sa faca miscare, vedeta imbina utilul cu placutul. Munceste de mai multe ori pe saptamana in gradina casei sale si isi plimba cu placere in fiecare zi patrupezii. Mai mult de atat, Liz a mai afirmat ca evita fast-food-ul, dulciurile, sucurile carbogazoase si ca are grija ca dupa ora 18:00 sa nu consume: ,,După această oră arderile scad în intensitate, așa că am grijă ce mănânc. Prefer pestele, salata și garniturile din legume care nu conțin gluten”,a mai spus actrita.

Citește și: ELIZABETH HURLEY, SENZAȚIONALĂ ÎN COSTUM DE BAIE, LA 56 DE ANI! ACTRIȚA DIN ”GOSSIP GIRL” ARATĂ DEMENȚIAL

FOTO: Instagram