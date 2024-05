Irinel Columbeanu a ajuns la sapă de lemn! Fostul milionar nu are bani să plăteasca taxa la azil: ”Se străduiește să facă rost”

Irinel Columbeanu nu are parte de o perioadă tocmai bună, fiind nevoit să locuiască la un azil de bătrâni. Fostul afacerist nu mai învârte banii cu lopata, după ce și-a pierdut întreaga avere, iar băncile i-au pus poprire pe pensie. Fostul soț al Monicăi Gabor a ajuns la sapă de lemn, iar pentru a plăti taxa centrului social are nevoie de sprijinul celor apropiați. Ion Cassian, patronul centrului din Ghermănești, a recunoscut că fostul milionar încă are datorii!

Irinel Columbeanu nu traversează cea mai fericită perioadă a vieții lui. Fostul om de afaceri a ajuns să-și ducă traiul într-un azil de bătrâni, după o viață plină de lux și opulență în palatul său de la Izvorani. Fostul milionar a ajuns la sapă de lemn, fiind îngropat în datorii.

Și-a pierdut toată averea, iar băncile i-au pus poprire pe pensie. Trăiește la azilul din Ghermănești, unde tatăl său și-a petrecut ultimele luni din viață. Ion Cassian, patronul centrului social, îi este alături lui Irinel Columbeanu și mai trece cu vederea atunci când fostul afacerist nu are toți banii necesari pentru a plăti taxa.

Irinel Columbeanu se străduiește să plătească taxa azilului

De curând, patronul azilului a vorbit despre situația prin care trece Irinel Columbeanu, mărturisind printre altele că fostul milionar încă se confruntă cu probleme financiare. Mai are unele datorii și nu reușește mereu să acopere întreaga taxă, însă el se străduiește cumva să facă rost de bani. Ion Cassian a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Iri, spunând că este un om educat, care știe să-i respecte pe cei din jur.

„În acest moment, Irinel Columbeanu mai are puține datorii, nu acoperă toată taxa, diferența e însă mică, să vedem ce planuri mai are de viitor. Are mult bun-simț, este un om educat. Se străduiește cumva să facă rost de bani pentru taxă”, a dezvălui patronul azilului, pentru Playtech.

Serviciile asigurate de personalul de la azilul din Germănești sunt destul de costisitoare, cel puțin pentru bătrânii care nu stau bine la capitolul finanțe. Taxa este cuprinsă între 4500-8000 de lei, iar venitul lunar al lui Irinel Columbeanu ar fi în jur de 2000 de lei. Irina, fiica lui Irinel Columbeanu și a Monicăi Gabor, a anunțat că urmează să vină în România pentru a-și vedea tatăl. Această veste nu a făcut altceva decât să-l bucure enorm pe fostul milionar, care așteaptă s-o revadă.