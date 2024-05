Nu e o glumă! Irinel Columbeanu a plecat din azil direct la Nuba. FOTO

Viața lui Irinel Columbeanu s-a schimbat în ultimii ani, pentru că a ajuns la un azil din Snagov din palatul său de la Izvorani. Fostul milionar a simțit că are nevoie de sprijin, așa că n-a mai stat pe gânduri și a mers direct la centrul de bătrâni, unde și tatăl său și-a petrecut o parte din viață. Acolo, fostul soț al Monicăi Gabor primește îngrijirile de care are nevoie și nu se mai simte singur. Chiar dacă a avut probleme privind plata centrului social, puținii prieteni pe care-i mai are i-au întins o mână de ajutor. Ba chiar l-au scos în oraș și l-au dus în locații scumpe pe fostul afacerist. De curând, acesta a ieșit din azil și a mers la Nuba, de unde au apărut câteva imagini, care le-au dat de gândit tuturor!

Irinel Columbeanu n-o mai duce de multă vreme bine. Din palatul său de la Izvorani, fostul om de afaceri a ajuns să trăiască într-un azil din Snagov. A simțit că are nevoie de ajutor și că starea lui de sănătate este șubredă, așa că a mers la centrul de vârstnici unde a locuit și tatăl său o perioadă înainte să se stingă din viață. Au existat numeroase probleme de la bun început, căci Iri nu și-a putut permite să plătească azilul, din cauza faptului că are poprire pe pensie. S-au oferit diverși prieteni să-l ajute, iar cel care i-a întins o mare mână de ajutor a fost chiar patronul azilului.

CITEȘTE ȘI: SUFERINŢA ŞI-A PUS AMPRENTA PE CHIPUL LUI IRINEL COLUMBEANU! VIZIBIL AFECTAT DE BOALĂ, DAR FERICIT CĂ A PLECAT DIN AZIL DE PAŞTE: „M-A INVITAT LA EL ACASĂ”

Irinel Columbeanu, scos din azil de unii dintre prietenii săi

Chiar de Paște, Irinel Columbeanu a ajuns în casa lui Ioan Cassian, șeful centrului social, care a vrut să facă un bine. Nu l-a lăsat să petreacă singur de sărbătorile pascale, așa că l-a primit cu brațele deschise la el în locuință. (DETALII AICI)

Un alt prieten, Sorin Mărcuș, a dorit să facă o faptă bună, așa că l-a luat pe Irinel Columbeanu și l-a dus direct la Nuba. Se întâmpla în urmă cu puțin timp, când afaceristul făcea și o postare despre Iri. Alături de un mesaj care a fost apreciat de toată lumea, Sorin Mărcuș a postat și câteva fotografii care le-au dat de gândit multora.

Nu mai este niciun secret faptul că fostul milionar de la Izvorani n-o duce tocmai bine. Un detaliu le-a dat de gândit utilizatorilor de pe Facebook care au văzut imaginile devenite virale: geaca ponosită. Cert este că, lipsa banilor în cazul lui Columbeanu și-a spus cuvântul. De la haine de brand, luxoase, foarte scumpe, pe care nu mulți și le permit să le cumpere, fostul afacerist a ajuns să se îmbrace în haine obișnuite, care nu costă prea mult. Unii oameni, care-i cunosc povestea, au rămas șocați să vadă această decădere, însă chiar și așa au făcut tot posibilul să-l ajute cumva, ori financiar, ori cu o vorbă bună.

CITEȘTE ȘI: VESTE MARE PENTRU FOSTUL MILIONAR DE LA IZVORANI! FIICA LUI IRINEL COLUMBEANU ATERIZEAZĂ ÎN ROMÂNIA! + CÂND VA AVEA LOC ÎNTÂLNIREA