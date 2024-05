Am aflat secretul Andreei Marin: ”De aia suntem de 7 ani împreună!” Cum a reușit vedeta să-și țină soțul aproape

Andreea Marin și Adrian Brâncoveanu formează unul dintre cele mai discrete cupluri din showbiz, aparițiile lor la evenimente mondene fiind foarte rare. Cei doi sunt împreună de peste 7 ani, relația demonstrând că a supraviețuit atât probei distanței, cât și timpului. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, Andreea Marin a povestit cum s-a adaptat partenerul său la stilul ei de viață, știut fiind faptul că proiectele profesionale îi ocupă mult timp, dar și faptului că este perfecționistă și totul trebuie să fie ca la carte. Vedeta a dezvăluit că Violeta și Adrian o mai ajută cu fotografiile pentru rețelele de socializare.

La cel mai recent eveniment monden, inaugurarea unui showroom de mobilier pentru saloane de coafură și SPA, vedeta a afișat o siluetă impecabilă, abordând un outfit all white, la care a etalat o pereche elegantă de pantofi, creați Sarah Jessica Parker și comandați în SUA.

Andreea, pentru tine fiecare zi are foarte multe ore de muncă. Sunt curioasă cât timp petreci pe rețelele de socializare?

Nu-mi dau seama, pentru că uneori telefonul e deschis pentru că urmărește waze-ul sau google maps, alteori citesc știrile pur și simplu, deci nu totul e legat de muncă, dar sunt câteva ore pe zi. Nu îmi place să stau excesiv, nu sunt genul de om care caută tot felul de nebunii. Citesc știrile, îmi fac postările mele, deci pe mediile proprii și sunt foarte serioasă în a mă documenta și de multe ori documentarea înseamnă a intra pe internet într-adevăr.

Andreea Marin: “Sunt mai apropiată de viziunea lui Adrian, bineînțeles”

Cine te ajută cu fotografiile realizate acasă sau în apropierea ei?

Uneori cei din familie, alteori colegii mei de la Creative Hub Voice & Visibility.

La fotografie se pricepe mai bine Adrian sau Violeta?

Nu mi-am dat seama de asta. Violeta este mai tânără, mai dinamică, are viziunea ce nu seamănă cu a noastră a generației 50, 50 e vârsta pe care acuși o împlinesc, iar eu sunt mai apropiată de viziunea lui Adrian bineînțeles, pentru că suntem și mai apropiați ca vârstă și mai conservatori așa puțin.

La începuturile voastre ca și cuplu, cum s-a adaptat Adrian la viața ta pentru că ești tot timpul implicată în proiecte, nu stai locului, tot timpul ai de rezolvat ceva.

Nu-ți închipui că el e mai calm. E un om energic, pus pe treabă, ne potrivim foarte bine și în punctul acesta și cred că de aceea suntem și după 7 ani și ceva împreună și construim în continuare.

Andreea Marin: “El lucrează în străinătate și, la începutul relației noastre, au fost de asemenea 3 ani în care el era consul pe un alt continent”

Ce apreciezi cel mai mult la partenerul tău de viață?

Statornicia, pentru că e atât de important să simți că ai lângă tine un om pe care vrei să-l susții și care te susține și care îți este aproape chiar și când e departe, cum e cazul acum. El lucrează în străinătate și la începutul relației noastre au fost de asemenea 3 ani în care el era consul pe un alt continent și iată că, prin grijă, prin vorbele bune, prin sprijin concret lucrurile au mers frumos mai departe. E foarte important să fii om de fapt, să-i fii și prieten celuilalt, nu e vorba doar de atracție într-o relație.

Îți admiram un pic mai devreme pantofii, cum i-ai ales?

Mi se par foarte simpatici. I-am ales după mesaj: Hello lover! Sunt creați de Sarah Jessica Parker, pe care o știți din Sex and the City. Mi s-a părut foarte simpatică această colecție a ei și mi i-am achiziționat de la distanță, i-am comandat în Statele Unite.

