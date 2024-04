Andreea Marin a dezvăluit secretul care îi menține corpul la aceeași greutate. Nu este vorba despre vreo dietă!

Andreea Marin (49 de ani) a vorbit despre unul dintre subiectele abordate adeseori de doamne și domnișoare. Prezentatoarea TV a dezvăluit secretul care îi menține corpul la aceeași greutate. Nu este vorba despre vreo dietă, aspect precizat chiar de ea. Iată mai jos, în articol, detaliile.

Se cunoaște, deja, faptul că Andreea Marin vorbește deschis despre aspectele ce țin de feminitate, eleganță, despre acceptarea și iubirea de sine. De altfel, prezentatoarea TV a vorbit, de-a lungul timpului, despre stilul de viață pe care îl abordează și care îi redă echilibrul. A trecut printr-o perioadă în care a apelat la diverse diete pentru a ajunge la silueta mult visată. Totuși, cum reușește să se mențină în formă, la vârsta de 49 de ani? Acum, mărturisește vedeta, nu mai încape în discuție vreo dietă.

Andreea Marin a renunțat la diete și are, în continuare, grijă de silueta ei prin stilul de viață pe care îl abordează. Prezentatoarea TV în vârstă de 49 de ani mărturisea, în cadrul unui interviu, faptul că are acum greutate pe care o avea în perioada liceului. Mai mult decât atât, ajunsă la silueta dorită, poate purta și din hainele fiicei sale.

De altfel, acum nu ar mai exista restricții alimentare. Odată ce a renunțat la dietă, vedeta acordă atenție porțiilor pe care le consumă. A precizat că a ascultat recomandările medicului nutriționist și nu a făcut excese. De altfel, a urmat anumite etape, pentru a slăbi. După un an, vedeta nu a mai ținut dieta, însă a menținut un program cât mai activ și o alimentație sănătoasă. Vedeta este atentă la porțiile pe care le consumă zilnic și are grijă să facă exerciții fizice de două ori pe săptămână.

„Nu mai țin nicio dietă, acum am intrat într-un ritm normal de viață, pentru că am ajuns la greutatea dorită, nu am de gând să țin diete tată viața, dar trăiesc moderat. Corpul meu s-a învățat cu asta, nu mi se mai pare ceva greu. Mănânc porții mai mici, mânânc un singur fel la masa, nu amestec de fapt și totul este bine. Fac și sport de două ori pe săptămână, pentru menținere”, a precizat Andreea Marin pentru Spynews.