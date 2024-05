Adevărul despre ciocolata care costă doar 1 ban (0.01 lei) în Kaufland. „Țeapa” luată de un ieșean

Un ieșean a mers în Kaufland să își ia ciocolata cu doar 1 ban. Totuși, când a ajuns în magazin și a întrebat de ofertă, a avut parte de o surpriză neașteptată. Bărbatul a sunat la ANPC pentru a face o reclamație. Vezi mai jos despre ce este vorba.

Un ieșean a mers în Kaufland pentru a-și cumpăra ciocolata care costă doar 1 ban (0.01 lei). Totuși, atunci când a ajuns în centrul comercial, a constatat că lucrurile stau cu totul diferit. Produsul respectiv avea o reducere considerabilă în aplicația lanțului de magazine. De altfel, se aplică în cazul clienților care au card Kaufland. A mers la magazin pentru a lua aproape gratuit acel produs, dar a realizat că ar putea fi o „țeapă”.

Ieșeanul a mers la magazin pentru a-și lua ciocolata cu cremă de caramel la 91,5 grame. În aplicația de pe telefon îi apărea că produsul poate fi luat la prețul de 0,01 lei (1 ban). Valabilitatea voucherului a fost între 28 și 30 aprilie 2024. Doar clienții care au card Kaufland puteau să beneficieze de această ofertă. Unul dintre clienți s-a simțit, însă, păcălit.

Atunci când a ajuns în magazin, bărbatul a întrebat unii dintre angajați despre ciocolata respectivă, însă niciunul nu știa de ofertă. Ieșeanul a considerat că a fost înșelat, așa că a încercat să facă o reclamație la ANPC – Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.

Inițial, căutase produsul la raft, însă nu l-a găsit. Apoi, a întrebat în magazin despre ciocolată și ofertă, dar nimeni nu i-a oferit un răspuns pozitiv. Nu se știa despre voucherul pentru produs. Apoi, a mers la punctul info din magazin, iar angajatul i-a spus că s-a vândut respectivul sortiment.

„Eu am căutat la raft ciocolata, însă nu am găsit nimic. Am întrebat și un angajat despre acest produs și el a spus că nu știe nimic, că ar fi luat și el. Consider că este o păcăleală. M-am adresat și la punctul info, mi-au zis că au fost, însă s-au dat toate. Nu merită bătaia de cap cu chestiile acestea, până la urmă, o ciocolată de aia este 5 lei, însă m-am considerat înșelat. Am sunat și la Serviciul Clienți și mi-au spus cu nonșalanță să încerc și mâine. (…) Am sunat și la ANPC, pentru a face o reclamație, însă nu mi-a răspuns nimeni la numărul afișat”, a precizat ieșeanul, potrivit BZI.