L-a ”bubuit” în miez de noapte din cauza lui Victor Slav: ”Sigur era mort de beat!” Lui Cătălin Cazacu nu i-a venit să creadă când a citit mesajul

Ștefan Farrell, prietenul lui Cătălin Botezatu, a ”comis-o” și s-a trezit cu un mega-scandal! Totul a plecat de la o țeapă pe care a luat-o de la Victor Slav și, nervos, a trimis un video, numai că a greșit adresa! Destinatarul, Cătălin Cazacu, iar ”fostul” Ramonei Olaru a luat foc. Ce s-a întâmplat apoi? CANCAN.RO are detaliile, în exclusivitate.

Ștefan Farrel i-a găsit un angajament lui Victor Slav, o ședință foto de imagine în Ungaria, în urma căreia ar fi încasat o sumă frumușică, 20.000 de euro. Doar că nimic nu a mers ca pe roate. Fostul iubit al Andei Adam l-a ”ocolit” pe impresar, după ce acesta ar fi propus și alte nume, și a negociat direct cu firma pentru care trebuia să pozeze. Farrell a aflat, întâmplător, de la o amică, și a ieșit iureșul (Vezi AICI detaliile).

A greșit destinatarul, iar Cătălin Cazacu l-a ”mitraliat”

Ștefan l-a amenințat pe Slav că-l va da în vileag și a vrut să trimită un filmuleț în care anunța că va face dezvăluiri, doar că mesajul a ajuns, din greșeală, la Cătălin Cazacu. Bun prieten cu Slav, fostul prezentator de la Antena Stars i-a luat apărarea. L-a luat la rost pe Ștefan Farrell, chiar la miezul nopții.

Povestea suculentă este spusă, pentru CANCAN.RO, chiar de către Ștefan Farrel. ”I-am dat mesaj lui Victor, i-am zis: băi, bine a zis Botezatu că ești la fel ca alții. Și am vrut să-i trimit un filmuleț despre asta, cum m-a țepuit Slav, lui Cătălin Botezatu, dar am greșit adresa, i l-am trimis lui Cătălin Cazacu! Mi-a răspuns, m-a făcut într-un fel, nu vreau să reproduc aici. Și mi-a mai spus, enervat: mă, cum îți permiți să vorbești așa de Slav? Cine ești tu, bă frustratule? De unde ai numărul meu? I-am dat block astă noapte, că la ora două mi-a trimis mesajul. M-a întrebat de unde am numărul lui! Sigur era mort de beat! Dacă mă iau de el, sigur vor fi multe scandaluri”, a povestit Ștefan Farrel, pentru CANCAN.RO.

Și a continuat dezvăluirea. ”Cine-i Cazacu, până la urmă? El e prieten cu Victor Slav. A fost, aici, la Cluj, la un eveniment, și acolo l-am cunoscut. Toată seara s-a dat mare macho, dar nu e nimic de el”, a spus Farrell.

