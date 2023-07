Alina Sorescu s-a despărțit de soțul ei, Alexandru Ciucu, după un mariaj de aproape 12 ani. În urma separării, artista ar fi ajuns, deja, o țintă pentru masculii din showbiz. Ștefan Farrell, fostul iubit al Biancăi Rus și unul dintre cei mai râvniți burlaci din România, a pus ochii pe superba blondă. CANCAN.RO are declarații în exclusivitate.

Ștefan Farrell, organizatorul City Fashion Week, este fermecat de Alina Sorescu, lucru care nu trebuie deloc să surprindă, având în vedere că artista are, în continuare, un fizic de invidiat. Cel supranumit “Regele modelingului” a recunoscut, în premieră pentru CANCAN.RO, că o place pe încă soția lui Alexandru Ciucu, la rândul lui un designer consacrat.

Ștefan Farrell, fermecat de Alina Sorescu: “A fost foarte drăguță, îmi place!”

“Fratele” lui Cătălin Botezatu a pus-o pe Alina Sorescu în TOP, însă este conștient că, pentru moment, artista nu ia în calcul nicio relație. Nu va lasă, însă, cu siguranță, steagul jos.

“Am sunat-o să-mi cânte la un eveniment, a fost foarte drăguță. Am vorbit despre divorțul ei, mă știa de la TV și de la soțul ei. I-am zis unui designer că-mi place tipa și, sigur, s-a speriat, fiind în divorț. I-o fi spus persoana respectivă și s-a speriat, că altfel o cuceream. Nu vrea să dea atenție niciunui bărbat. I-am trimis un mesaj, două și nu a răspuns, bănuiesc că nu vrea să aibă probleme cu divorțul. Dar mie îmi place, o vreau”, ne-a declarat Ștefan Farrell.

Ca întotdeauna, CANCAN.RO urmează să vă țină la curent cu desfășurarea evenimentelor. Cert este că Alina Sorescu are, fără discuție, priză la bărbații din lumea mondenă și nu numai. Deci, rămâneți pe poziții.

Relație cu năbădăi cu Bianca Rus

În anul 2020, Ștefan Farrell, unul dintre cei mai renumiți organizatori de evenimente din Transilvania, a fost “lovit” de săgeata lui Cupidon. Și-a găsit fericirea în brațele Biancăi Rus, fostă concurentă la “Bravo, ai stil! Celebreties”, iar tânăra era decisă să îmbrace, din nou, rochia de mireasă. Cei doi s-au despărțit, însă, brusc.

“În urmă cu ceva timp am fost de acord să fac un experiment mediatic, în care să cunosc o fată și să încercăm o relație. Așa am cunoscut-o pe Bia, o fată bună, cu care nu te plictisești, frumoasă, muncitoare și talentată, un spectacol 24/24. Timpul petrecut cu ea m-a ajutat să o cunosc. Am ajuns în punctul în care mi-am dat seama că nu ne potrivim atât de bine pe cât ne-am dori și că e mai bine ca fiecare dintre noi să își vadă de viață, drumul și cariera lui.

Sper să își găsească un bărbat care să se ridice la pretențiile ei (din toate punctele de vedere), iar eu să îmi găsesc o fată care să mi se potrivească mai bine. Îi doresc succes și toată fericirea din lume”, a fost mesajul transmis de Ștefan Farrell după despărțirea de Bianca Rus.