Ada Mouratoglou, primul mesaj după s-a enervat din cauza relaţiei Simona Halep – Patrick Mouratoglou. A vrut să vadă toată lumea. FOTO

Soţia lui Patrick Mouratoglou îi declară război Simonei Halep, după ce tenismena și Toni Iuruc şi-au spus adio după nici un an de căsnicie.

Ada Obilu (n.r. soţia lui Patrick Mouratoglou) nu pare deloc încântată de relația pe care soțul ei o are cu Simona. Sursele D.A.S. (Departamentul Anchete Speciale al CANCAN.RO) din sudul Franței au dezvăluit că Ada ar fi avut o discuție extrem de aprinsă cu grupul ei de prietene: ”D-abia aștept să dau ochii cu ea! Am să-i spun >. Poate să facă ea ce vrea, dar nu va mai continua mult timp nici colaborarea pe partea de tenis. Am să mă ocup eu de asta!”, ar fi spus Ada Obilu.

Așadar, războiul a început deja, Ada Obilu postând pe contul său de Instagram o imagine minnunată, de familie, în care apare alături de antrenorul Simonei Halep și de niște prieteni, în timp ce se plimbă cu bicicletele în Franța, pe coasta de Azur.

De ce se teme Ada Mouratoglou?

Divorțul intempestiv al Simonei de Toni Iuruc i-a indus Adei Obilu o stare de alertă. În trecut, mai exact, în 2013, Patrick Mouratoglou a divorțat de a doua sa soție (Clarisse, cu care are două fete) la scurt timp după ce a început să o antreneze pe Serena Williams. Mouratoglou și Serena au avut nu doar o relație profesională, ci și una personală care a durat vreo trei ani, până când, în 2016, antrenorul francez cu origini grecești s-a căsătorit cu Ada Obilu, cu care are împreună două fete.

De asemenea, despre Simona Halep se știe în urbe că a avut o relație cu cu Andrei Mlendea. Pe atunci, sportiva era la vârsta majoratului, dar acest lucru nu a fost un impediment. Legătura cu cel care i-a fost antrenor a durat până undeva prin 2013.

