Adam Levine, dezamăgit de prestația din pat a Mariei Șarapova: ”Parcă era o broască moartă”

Adam Levine a avut o relație cu Maria Șarapova, iar artistul a făcut o declarație uluitoare. Solistul trupei Maroon 5 a mărturisit că a fost dezamăgit de prestația din pat a sportivei.

În urmă cu mai bine de zece ani, Adam Levine s-a iubit cu Maria Șarapova. Însă… după numai câteva luni de relație, solistul trupei Maroon 5 s-a despărțit de sportivă. Artistul a mărturisit și care a fost motivul care a dus la ruptura dintre cei doi. (CITEȘTE ȘI: PRIMA IMAGINE CU FETIŢA LUI ADAM LEVINE)

”Maria este un adevărat dezastru. Ca mulţi alţi bărbaţi, visam să am o relaţie cu ea, dar am fost extrem de dezamăgit. Parcă era o broască moartă în pat. Nu scotea niciun zgomot. Ba, mai mult, când am început să gem mi-a spus să tac pentru că nu se poate concentra. Am fost la fel de dezamăgit ca un copil care află că nu există iepuraşul de Paşte.”, a mărturisit Adam Levine.

Adam Levine a fost aspru criticat

După afirmațiile făcute, Adam Levine a fost aspru criticat de toată lumea. Artistul și-a cerut scuze pentru vorbele sale însă a fost prea târziu. Imaginea Mariei Șarapova nu a mai putut fi reparată.