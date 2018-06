Adam Nawalka, după 0-3 cu Columbia: „Am făcut tot ce am putut!”

Selecţionerul Poloniei, Adam Nawalka, a recunoscut supremația Columbiiei în înfrângerea severă pe care elevii săi au suferit-o în etapa a II-a a Grupei H de la Campionatul Mondial, rezultat care a însmenat practic eliminarea echipei sale de la competiția din Rusia.

„Jucătorii mei au dat totul până la final, însă trebuie să recunosc că am pierdut în faţa unei echipe foarte puternice şi trebuie să acceptăm că, în opinia mea, jocul a fost echilibrat până la primul gol. Am făcut tot ceea ce am putut în atac, am controlat bine meciul până la acest prim gol. Am încercat să continuăm să atacăm, am avut ocazii, însă ne-au învins cu două goluri pe contraatac, în timp ce noi căutam să egalăm. Ştiam că echipa Columbiei este un adversar teribil, cu jucători excelenţi, care evoluează în mari campionate europene. Evident că planul nostru nu a funcţionat, ne-au dominat categoric”, a declarat Adam Nawalka.

Numai puțin de opt echipe vor juca în ultima etapă programată în cadrul grupelor la Campionatul Mondial de fotbal din Rusia, fără a avea nicio miză.

După rezultatele înregistrate în primele două etape, cele opt echipe sunt virtual eliminate de la turneul final, iar în jocurile din ultima etapă a fazei grupelor vor juca doar pentru orgoliu și palmares.

Polonezii au acumulat 25 de puncte într-o grupă cu Danemarca, Muntenegru, România, Armenia şi Kazakhstan, au marcat 28 de goluri şi au primit 14, în cele 10 meciuri disputate, iar în duelurile cu tricolorii, polonezii s-au impus cu 3-1 pe teren propriu şi cu 3-0 pe Arena Naţională.

Celelalte echipe care sunt virtual eliminate de la Mondial după rezultatele din primele două etape sunt Egipt, Arabia Saudită, Maroc, Peru, Costa Rica, Tunisia şi Panama.