Adam Nemec: „Regret că nu suntem în play-off!”

Atacantul Adam Nemec a declarat într-o conferinţă de presă că îîi pare rău că Dinamo nu este în play-off.

„Este altfel decât în play-off, dar asta este situaţia, suntem în play-out şi trebuie să tratăm totul cu seriozitate. Aş fi preferat să fim în play-off, dar suntem aici şi trebuie să jucăm cât putem de bine. Acest sezon nu este unul bun pentru noi, acest lucru m-a întristat, pentru că a juca în play-off este foarte diferit de a juca în play-out. Ai meciuri bune, adversari buni şi lupţi pentru ceva, cum am făcut noi în sezonul trecut. Este singurul lucru pe care îl regret la Dinamo, că nu am ajuns în play-off în acest sezon. Campionatul este ok, ceea ce îmi lipseşte este să fie mai mulţi suporteri la stadioane. De exemplu, stadionul Dinamo nu este foarte frumos şi înţeleg de ce oamenii nu vin în număr foarte mare. În rest, campionatul este destul de bun. Regret un singur lucru în întreaga carieră, când am mers în Olanda. În rest nu regret nimic. Rămân aici, nu sunt supărat. Asta este viaţa”, a declarat Adam Nemec.

Atacamntul slovac a mai spus că meciul cu Chiajna nu va fi deloc ușor pentru formația sa.

„Dacă privesc în urmă şi văd meciul pe care l-am jucat acolo acum câteva săptămâni, am primit trei goluri pe terenul lor şi nu a fost un meci uşor, aşa că mă aştept ca şi acesta să fie un joc greu. Toate meciurile sunt dificile. Vom încerca să îl câştigăm”, a încheiat Nemec.

Partida Dinamo București- Concordia Chiajna va avea loc la ora 20:45 și va fi transmisă în direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look.