Adda a izbucnit, după ce a fost aspru riticată! Vedeta le-a răspuns cârcotașilor. „Primesc block direct”

Internauții au criticat dur dieta pe care Adda o urmează în ultima perioadă, așa că vedeta nu s-a mai abținut și le-a dat tuturor replica. Cântăreața s-a arătat „nemiloasă” și a anunța că de acum răutăcioșii o să primească block.

În ultima perioadă, Adda s-a schimbat destul de mult. Aceasta a slăbit considerabil, fapt ce a atras atenția gurilor rele. Cântăreața suferă de dermografism, o boală care afectează pielea, așa că a fost nevoite să își schimbe radical stilul de viața, inclusiv regimul alimentar. În consecință, a slăbit 10 kilograme, iar asta a atras multe critici.

Deși tot ce a făcut a fost sub îndrumarea atentă a unui medic, unii cârcotași din mediul online o acuză că se înfometează și că își distruge sănătatea prin dieta pe care o ține.

„Oamenii critică orice. Deja m-am învățat și uneori chiar mă amuz la anumite comentarii. Pe unele nu le mai bag în seamă. Cei care sar calul, primesc block direct. Nu le mai dau nicio importanță. (…) Meniul meu trebuie să conțină mâncare proaspătă, fără histamină. Mă asigur să îndeplinească toți nutrienții, vitaminele, proteinele, grăsimile de care are nevoie corpul nostru în fiecare zi. Este mâncare potrivită pentru mine și care mă ajută să mă simt bine”, a declarat Adda, la Antena Stars.

„O să-l țin toată viața”

Deși regimul alimentare pe care îl urmează este unul destul de strict și a venit în viața ei din cauza diagnosticului pe care l-a primit, Adda spune că acum nu ar mai renunța la el nici dacă boala ar dispărea. Vedeta se simte mult mai bine așa.

„Cel mai probabil o să-l țin toată viața. (…) Dacă mâine mi-ar spune doctorul că aș putea să mănânc cum mâncam înainte, nu cred că aș mai face-o pentru că am descoperit beneficile unei vieți echilibrate și sănătoase și ăsta este drumul pe care vreau să merg indiferent dacă se vor rezolva sau nu problemele. (…) Și azi am făcut perfuzii. Sunt niște perfuzii cu vitamina C, cu aminoacizi, pe care orice om sănătos ar trebui să le facă din când în când. Încă mai iau medicamente”, a mai spus Adda.

