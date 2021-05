Adda și Cătălin Rizea, experiență de coșmar în vacanță în Grecia! Ce au pățit cei doi: „Efectiv era apocalipsa”

Adda și Cătălin Rizea au plecat într-o bine meritată vacanță în Grecia. Cei doi au vrut să se relaxeze și să petreacă momente frumoase împreună, însă vremea le-a strica planurile și a transformat ceea ce trebuia să fie o seară reușită într-un adevărat coșmar.

Adda le-a povestit internauților prin ce a trecut. Aflat în vacanță în Grecia, aceasta și soțul ei au vrut să i-a masa în largul mării. Ceea ce părea o idee extraordinară s-a transformat rapid într-un fiasco. O furtună puternică a zdruncinat din temelii ambarcațiunea, iar Adda și Cătălin au regretat decizia luată. (CITEȘTE ȘI: ADDA BALADA, CRITICATĂ DE INTERNAUȚI DUPĂ CE A SPUS CUM ÎNCEARCĂ SĂ SE VINDECE DE BOALA RARĂ DE CARE SUFERĂ )

„Aseară am ancorat într-un golf drăguț, după un drum puțin agitat pe mare. La câteva minute după ce ne-am pus să mâncăm, marea a început să se agite rău și să bată tare vântul. Cel mai sigur a fost să plecăm de acolo pentru că nu e bine să rămâi ancorat între stânci când vremea nu e ok. Am avut parte de cea mai înfricoșătoare experiență din viața noastră.

Pentru cunoscători 35 de noduri vânt frontal, timp de 7 ore și valuri de 2/3 m. Barca trosnea din toate încheieturile, ne izbeam de pereți, nu puteam merge normal pentru că ajungeam pe jos, zici că băusem tot alcoolul din lume. Imaginați-vă cele mai urâte serpentine + cele mai urâte turbulente și înmulțiți totul cu 10.000”, a povestit Adda, pe Instagram.

Adda și Cătălin, experiență de coșmar

Adda le-a mai povestit internauților că atât ea, cât și Cătălin au fost extrem de speriați, iar răul de mare nu le-a dat nici el pace. La toate aceste scene a asista și Cătălin Scărlătescu, care s-a amuzat copios. Chef-ul este obișnuit cu „toanele” mării, iar furtuna nu le-a speriat absolut deloc. (VEZI ȘI: GESTUL FĂCUT DE ADDA PENTRU MAMA EI, ÎNAINTE DE ZIUA ACESTEIA. ÎN CE LOC SPECIAL A DUS-O)

„Efectiv era apocalipsa. Skiperul nostru a fost erou, jur! Era ud din cap pana în picioare și venea mereu să îmi pună mâna rece pe frunte și să mă liniștească pentru că eram cea mai panicată de acolo. Cătă era săracu cu capul în pungă. Eu mă rugam cu punga în mână. Scărlătescu râdea și dansa, pentru că el a trăit lucruri mai rele pe mare. Însă pentru noi a fost botezul! O vacanță cu de toate! N-o s-o uitam”, a mai spus Adda.