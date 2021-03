Adda Balada, criticată de internauți după ce a spus cum încearcă să se vindece de boala rară de care suferă „Tocmai ai dat cu șutul”

Adda Balada s-a isterizat pe contul de Facebook, după ce oamenii au criticat-o pentru felul în care a ales să își trateze afecțiunea de care suferă de câteva luni.

Adda Balada suferă de dermografism, o boală rară, care se mai numeşte și urticarie dermatografică şi se caracterizează printr-o sensibilitate marcată a pielii la atingeri: atunci când o persoană ce suferă de dermografism se scarpină, de pildă, pielea se irită şi se umflă exact pe urmele lăsate de degete.

Adda a anunțat public, în urmă cu câteva săptămâni, că suferă de această afecțiune. De curând, cântăreața le-a spus urmăritorilor ei și cum încearcă să trateze cauza bolii, să ajungă la motivul pentru care îi este afectată sănătatea.

„V-am promis ca va tin la curent cu evolutia mea. Poate va ajut, inspir. Am ajuns, acum cateva saptamani, in punctul in care m-am saturat sa tratez simptome si am refuzat sa cred ca o sa fiu dependenta toata viata de antihistaminice. Asa ca, am inceput sa citesc, sa ma documentez si mai bine si sa incep sa caut si sa tratez CAUZA- care este acolo, in celulele noastre si la nivel de subconstient, stres, obiceiuri alimentare proaste, antibiotice, antiinflamatoare etc.

Am inceput o detoxifiere puternica, atat fizica cat si psihica. Lucrez cu doctori specializati in medicina cuantica si psihoterapie. Tin o dieta stricta si iau suplimente. Cu timpul, ma voi vindeca trup si suflet!

Ps: Va recomand cartea “Codul vindecarii””, a scris Adda pe facebook.

Internauții au criticat-o

După acestă postare, un internaut a comentat un mesaj care a scos-o din sărite pe Adda. Acesta a sugerat că artista ar trebui să consulte specialiști în medicină bazată pe dovezi, nu pe lucruri ce țin de spiritualitate.

După aceste replici, artista a șters comentariile respective și a scris un alt mesaj adresat tuturor celor răutăcioși, care se cred experți în medicină.

„Ok. Sunteti foarte multi “doctori” pe internet. Cu foarte multa ura! Am fost si raportata la Agentia Medicamentului de catre o doamna doctor care cica e cea mai buna pa’ histamina. Care, daca si-ar fi dorit sa ajute REAL,probabil mi-ar fi scris in privat care este leacul suprem pentru aceasta afectiune, din moment ce dansa il cunoaste si nu m-ar fi acuzat aiurea in tramvai. Eu doar am tinut oamenii interesati de acest subiect la curent cu ceea ce fac si ceea ce incerc dupa MULTE investigatii facute de DOCTORI! Nu de samani si oameni ai pesterilor. AM SPUS faptul ca INCERC SI O ALTA ALTERNATIVA pentru ca NU VREAU sa iau pastile toata viata mea! Am scris in postare “POATE VA AJUT SAU INSPIR” nu am scrie FACETI CA MINE! Singurul lucru pe care l-am recomandat a fost o CARTE! Nu imi bagati cuvinte in gura, va rog! Intentia mea a fost una BUNA! Sunt supravegheata de DOCTORI. TRATAMENTUL ESTE SPECIAL PENTRU AFECTIUNILE MELE PROPRII SI PERSONALE! Am sugerat mereu sa VORBITI CU SPECIALISTI! In alergologie, nutritie si ce vreti voi! Am dat o alta alternativa- daca alergologul te infunda de pastile care nu te ajuta cu nimic, incearca sa mergi la un nutritionist si poate o sa aflii cauza! E simplu! Fiecare actioneaza in functie de probleme, posibiltati, convingeri. Nu imi bagati cuvinte in gura! Multumesc frumos! Si cu asta am incheiat!”, a conchis cântăreața pe Facebook.