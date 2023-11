La doar două săptămâni de când a terminat tratamentul injectabil pentru borrelia, Adda a trăit un nou coșmar. Artista a cântat cu un cadru medical lângă scenă, după ce a rămas fără voce și a făcut un atac de panică fix cu doar două ore înaintea unui concert susținut în capitală. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Necazurile se țin lanț de Adda, cântăreața diagnosticată cu boala Lyme, abia după zeci de vizite la medicii care nu-i descopereau adevărata afecțiune de care suferea.

Artista s-a trezit că a rămas fără voce cu doar două ore înaintea unui concert pe care urma să-l susțină în capitală.

„Am avut și încă mai am de tras din cauza unui virus, a unei răceli foarte puternice. Cu doar două ore înaintea concertului de la Berăria H, m-am trezit că am rămas fără voce. Pur și simplu nu mai puteam vorbi și-mi era foarte rău. Apoi am făcut și un atac de panică. Mă gândeam numai ce pot face pentru că urma să urc pe scenă”, a povestit Adda în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Cu asistenta lângă scenă

Cum artista nu și-a înșelat niciodată publicul și mereu a cântat live, aceasta a încercat să găsească o soluție pentru a nu-și dezamăgi fanii.

„I-am zis lui Cătălin (n.r. soțul său) să sune managerul și să anuleze concertul. Asta a și făcut, doar că nu s-a putut. Acesta i-a transmis că are deja vândute în jur de 1400 de bilete. Ce era să fac? Am sunat doctorul și am cerut permisiunea să iau un cortizon. Apoi am vorbit și cu asistenta, și ea era bolnavă. Dar a acceptat să vină cu mine la spectacol. A stat lângă scenă și la fiecare pauză, a avut grijă de vocea mea”, a completat artista.

„Am zăcut la pat”

Adda a reușit asfel să urce pe scenă, doar că după prima piesă, s-as întâmplat ceea e era de prevăzut. În final însă, totul s-a terminat neașteptat de bine. A doua zi însă, a picat la pat:

„Parcă nu era vocea mea. Eram foarte răgușită. După prima piesă, mi-am cerut scuze. Publicul m-a înțeles. Apoi, pe măsură ce mi s-a încălzit vocea, a fost din ce în ce mai bine. A doua zi, am zăcut însă la pat. Mi-a fost foarte rău. Nici acum nu mi-am revenit complet”.

A scăpat recent de tratamentul injectabil

În urmă cu mai bine de doi ani, Adda a ajuns la urgențe, în stare destul de gravă. Artista se simțea rău și nu mai putea respira. După luni întregi de controale și analize, la mai multe clinici, artista a aflat că are boala Lyme. A urmat un tratament lung și dureros. După luni întregi, ea a scăpat în urmă cu două săptămâni de injecțiile extrem de dureroase, care au pus-o însă pe picioare.

„În februarie trebuie să-mi fac analizele. Stau cu emoții până atunci. Dar în sfârșit, am scapat de aceste injecții care dor îngrozitor”, ne-a mai spus artista.