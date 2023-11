Veste uriașă pentru Adda, după ani de chin. Ce i-au transmis medicii: „Plâng ca un copil!”

Adda a primit o veste îmbucurătoare, după ani de chin! Cântăreața în vârtă de 31 de ani a mărturisit, bucuroasă, pe rețelele de socializare, faptul că a reușit să finalizeze tratamentul pentru boala Lyme. Detaliile se află mai jos.

Timp de trei ani, Adda a trecut printr-un adevărat chin. S-a luptat cu o boală care i-a afectat organismul, și anume Lyme. În mediul online, artista și-a ținut la curent prietenii virtuali cu experiența pe care a avut-o în timpul luptei cu Lyme și Borrelioza. De altfel, până când să afle verdictul medicilor, a cheltuit o sumă amețitoare. Și anume, nu mai puțin de 15.000 de euro. (Detaliile se află AICI)

Însă, luna noiembrie a acestui an a venit cu vești favorabile pentru artistă. După un an și jumătate de tratament, Adda a primit o veste uriașă din partea medicilor. Acum, cântăreața poate înceta medicația. Bucuroasă de acest aspect, a transmis un mesaj pe internet.

„Postez și plâng ca un copil. Am și băut un pic, deși e 14:30. Ideea e că, acum 30 de min, am vorbit cu medicul meu și mi-a spus că oficial am terminat tratamentul pentru Lyme! 🤎 Probabil o să mai beau un pic mai târziu 😂 și o să plâng iar…. și apoi o să mai beau și iar o să plâng…😂😂”, este mesajul scris de Adda, pe rețelele de socializare.

Adda despre lupta cu boala Lyme: „În primele 5 luni de tratament am luat 4.650 de pastile”

De altfel, în continuare, cântăreața a oferit mai multe detalii legate de perioada în care a fost nevoită să ia tratament.

„Am făcut un calcul. Nu știu cât de exact este dar, în primele 5 luni de tratament, am luat în total 4.650 de pastile. 31 pe zi mai exact. Aici intră și cele de protecție hepatică, stomac, etc. Că m-am căptușit bine ca să reziste organismul. Efectiv, spre final abia le înghițeam. Nu mai intrau. Apoi, un an jumătate de injecții. (…) În lunile astea am mai înghițit, la nevoie, una alta. Mai ales dinalea de moși și babe, pentru artrită sau simptome neurologice. (…) Mă bucur pentru fiecare om cu Lyme care are rezultate și mă întristez de fiecare dată când aud vești proaste.

Și încă îl rog pe Dumnezeu să îmi dea putere. Pentru că doar El știe ce și cum va fi. Dar oricum va fi, îmi doresc să mă ajute. Să știu ce să fac cu binele, dacă binele va veni. Dar să știu să duc și greul, dacă e nevoie. Și îmi dau seama că anii ăștia m-au traumatizat. (…) Din octombrie 2020 nu știu cum e viața fără medicamente. Cumva, stau în gardă, cu armele pregătite să lupt cu dușmanul invizibil. Pentru că m-am obișnuit să fac asta zi de zi. Nu doresc nimănui așa ceva. Lyme-ul este tortură”, a scris Adda, pe Instagram.

De altfel, artista a mai precizat faptul că în luna februarie 2024 se va testa și își dorește ca rezultatul să fie negativ. Speră că simptomele nu vor reveni. La momentul actual, mai resimte dureri și amorțeli sau simptome neurologice.

Sursă foto: social media