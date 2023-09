15.000 de euro a costat-o pe Adda până a aflat de ce boală suferă. Mesajul ferm al cântăreței, după 3 ani de la declanșarea simptomelor

De aproape trei ani, Adda se luptă cu o boală care îi afectează organismul. Până când a aflat verdictul final, cântăreața a cheltuit o sumă considerabilă: 15.000 de euro. De-a lungul acestor ani, le-a împărtășit prietenilor din mediul online detalii legate de experiența personală cu Lyme și Borrelioza. Acum, pe rețelele de socializare, artista în vârstă de 31 de ani a transmis un mesaj ferm către medici. Detaliile se regăsesc mai jos, în articol.

De-a lungul ultimilor trei ani, Adda a împărtășit prietenilor din mediul online detalii legate de viața personală. Mai mult decât atât, artista nu s-a ferit și a vorbit deschis despre perioadele dificile prin care a trecut, mai ales când a primit un verdict crunt din partea medicilor. În urmă cu trei ani, cântăreței i s-au declanșat anumite simptome și a trecut pragurile cabinetelor medicale, pentru a afla de ce suferă. Până când a primit verdictul, a cheltuit nu mai puțin de 15.000 de euro.

„Fac postarea asta că să va arăt ce înseamnă Lyme în România. Sau Borrelioza. Cumva diferite dar extrem de asemănătoare. Borrelia and co. Că ea nu vine singură. Vine cu Anaplasma, Bartonella, Babesia, Epstein Barr etc. Am primit poză asta de la o sora de suferință. La mine toate analizele în valoare de 15.000 de euro stau într-o cutie. Nu le-am întins niciodată să văd câte sunt. E un teanc gros. Prin asta trece un bolnav de Borrelia până să primească diagnosticul. Problema e că pierde timp prețios”, a spus Adda, în mediul online.

Adda, mesaj ferm către medici: „Testați pacienții!”

În tot acest timp în care pacientul așteaptă să primească un verdict din partea medicului, boala se agravează. Având în vedere acest aspect, Adda transmite un mesaj către medici, rugându-i să testeze pacienții. De asemenea, a menționat că boala Lyme nu apare doar în urma mușcăturii căpușelor. Totodată, a recomandat cum să fie îndepărtate căpușele, în condițiile în care o persoană este mușcată.

„Timp în care spirochetele se înmulțesc și migrează peste tot, afectând tot corpul. De asta se adaugă mereu câte un simptom. Așa că dragi infecționiști, reumatologi, cardiologi, neurologi, oftalmologi, alergologi și dermatologi – TESTAȚI PACIENȚII. Dar cu testele alea BUNE. NU ELISA, ELFA și mama lui Ștefan cel Mare. Lyme-ul nu e doar de la căpușă.

Nu fac Lyme doar cei cu eritem. Eritemul apare la mușcătura, doar în două cazuri. Dacă căpușă colcăia de borrelii sau dacă pacientul avea deja anticorpi. De asta apare la 30% din oameni. Căpușă nu trebuie să fie cât un câine că să fie periculoasă. Majoritatea sunt mici ca o aluniță. Nu toate se înfig”, a mai spus artista.

Fiecare co-infecție are protocol separat

De asemenea, Adda trage un semnal de alarmă și în privița modului în care este înlăturată căpușa de pe piele. Aceasta nu trebuie să fie ruptă, ci îndepărtată cu o pensetă sau croșetă. De alfel, după mușcătură, persoana în cauză trebuie să ia un antibiotic. Apoi, după trei săptămâni (de la antibiotic sau mușcătură), trebuie să fie testată.

„Mare grijă, cei care le scoateți. Nu le mai rupeți. Poate achiziționați în spitale croșete sau măcar pensete. Nu mai băgați acul în picioarele copiilor mușcăți ca să scoateți căpușă. Că aia dacă se rupe, își revarsă tot sucul gastric în victimă. Antibioticul se dă imediat după mușcătură, nu după ce apare eritemul, asta dacă apare. Testele se fac la 3 săptămâni de la ultima doză de antibiotic sau 3 săptămâni de la mușcătură, dacă nu s-a luat antibiotic.

Testați co-infecțiile. TBE VIRUS, Anaplasma, babesia, rickettsia, francisella, toxocara, toxoplasmă, bartonella, epstein barr, ureaplasma, mycoplasma, virusurile herpetice. Pentru fiecare există protocol SEPARAT! Faceți diferența dintre anticorpii specifici mușcăturii și cei de transmitere congenitală. O să aveți mari surprize. Sunt multe de spus…. Multe. Mă rog la Dumnezeu să se schimbe ceva!”, a transmis Adda pe Instagram.

