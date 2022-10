Adda, dezvăluiri cutremurătoare. Artista are două chisturi pe creier: „Nu mi-au depistat problema reală și am dat mii de euro”

În ultimul an, Adda a trecut prin multe situaţii dificile. Artista suferă de boala Lyme, însă acest diagnostic l-a primit destul de târziu, după numeroase investigaţii costisitoare. Recent, cântăreaţa a făcut dezvăluiri cutremurătoare în mediul online. Blondina le-a povestit celor care o urmăresc cum a evoluat boala, dar şi ce tratamente trebuie să urmeze acum.

Adda a demonstrat că este o femeie puternică. Artista luptă să scape de boala Lyme cu care se confruntă de multă vreme, iar în urmă cu câteva ore a mărturisit că are două chisturi pe creier.

Deşi mulţi ar claca în momentul în care ar afla un astfel de diagnostic, blondina a învâţat cum să meargă mai departe şi să nu îşi piardă zâmbetul. Mai mult, cântăreaţa nu uită nici de fanii săi pe care îi ţine la curent cu evoluţia stării sale de sănătate.

Adda a vorbit deschis despre problemele sale şi le-a oferit internauţilor informații pe care nu le-a mai spus până acum.

„Eu am fost la multe clinici de genul ăsta când îmi căutam diagnosticul și pot să zic că pe anumite probleme m-au ajutat, însă nu mi-au depistat problema reală și am dat mii de euro. (…) Diagnosticul cât mai rapid în boala Lyme face diferența, iar tratamentul care este foarte controversat, la fel, trebuie să fie unul foarte echilibrat și să lupți cu acest patogen pe toate fronturile. De fapt, nu este un singur patogen, sunt mai mulți patogeni, pentru că Borrelia nu vine singură, vine cu Moș Crăciun și prietenii săi. (…) Practic, regimul anti-infamator, fără gluten, fără lapte, fără zahăr și așa mai departe este bun (…) este mult mai ușor să se curețe și să scapi de toxinele date de patogeni în sine, dar și de antibiotice. Dar dacă ai demielinizări pe creier, Mielită transversă sau chistulețe arahnoidiene cum am și eu, am două micuțe pe creier, sunt micuțe”, a mărturisit Adda pe pagina sa de Instagram.

Adda a explicat ce tratamente urmează în prezent

Mai mult decât atât, Adda le-a mărturisit fanilor ei că din cauza chisturilor arhanoidiene îi tremură mâna și piciorul.

De asemenea, artista a vorbit și despre tratamentele pe care le-a urmat. Vedeta a explicat în ce consta Hiperbara, dar și Hipertermia.

„Îmi provoacă asta (n.r tremurat) nu o să îmi treacă dacă stau la un dispozitiv cu curent sau dacă mănânc ovăz fără gluten la micul dejun și iaurt vegan. Trebuie Hiperbară și antibiotic. Hiperbara ce face, oxigenează foarte tare celulele, îți crește imunitatea și dezinflamează. Hipertermia, care este o febră indusă, adică tu, practic, faci febră, 40-41, cât poți să suporți că ești băgată într-un tub, la 60 de grade și îți crește foarte mult temperatura corpului ca să poată să lupte corpul, în mod natural, cu ceilalți patogeni, nu cu Borrelia , că Borrelia nu trece așa”, a adăugat artista.