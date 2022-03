Adda, noi detalii despre starea sa de sănătate: „Am stat 3 zile conectată la un aparat”

Anul trecut, Adda a povestit pe reţelele de socialiazare faptul că se confruntă cu probleme de sănătate. La acel moment, vedeta nu primise un diagnostic corect, iar o bună perioadă de timp, aceasta a luat un tratament greşit. În prezent, după multe investigaţii, artista ştie de ce boală suferă, iar recent le-a povestit fanilor săi în ce stadiu se află.

Vedeta a aflat în luna februarie că este una dintre victimele bolii Lyme. Atunci le-a vorbit fanilor săi pentru prima dată de momentele dificile prin care trece şi le-a mărturisit totodată că este pregătită să lupte şi să se facă bine.

Zis și făcut! Toată această perioadă nu a fost deloc uşoară pentru cântăreaţă, a fost nevoită să respecte cu stricteţe un regim alimentar impus de medici, a urmat un tratament, a făcut și ședințe de terapie, iar recent le-a dat internauţilor câteva veşti bune.

Adda, noi detalii despre starea sa de sănătate

”Iau antihistaminic la peste 80 de ore. Iar “reacțiile alergice” nu mai sunt atât de violente, pentru că nu mă mai tratez pentru intoleranță la histamina/ alergii/ dermografism. Sunt mai bine. Nu mai văd în ceață. Nu mai scap obiecte din mână. Sunt mai coerentă. Am momente, înca, în care uit cuvintele în mijlocul propoziției, sau uit ce vreau să fac, dar am răbdare. O să dureze. Mă ajută mult scrisul și cititul.

Respect cu sfințenie protocolul din plante și regimul alimentar. Am făcut și un tratament cu vibrație hertz, care omoară prin curent, tot ce e viu. Am stat 3 zile conectată la un aparat și abia aștept reevaluarea. Să vedem daca mâncam colivă pentru familia intrusului. O să revin cu detalii. Urmează să renunț și la ouă ca să accelerez detox-ul. Paraliziile sunt mai rare, la fel și spasmele musculare, dar durerile de oase înca mă bântuie. Înca amorțesc și mă umflu, dar mai light. Important e că nu mă mai panichez. “Angioedemul”, mă rog, spirocheta lui îmi provoacă încă spasm în gât, dar mai rar și trec în câteva minute- singure, după ce îl înjur de mă-sa! Am observat că, atunci când am acele pusee de rău, îmi cere corpul dulce. De fapt, îmi cere Gogu și verișorii lui, să le dau ceva care să-i țină în viață. Dar eu le dau cu câteva pahare de apă. Beau peste 3 litri de lichide pe zi.

Și da! Mi-e frică de tratamentul medicamentos și de reacțiile corpului meu, când Gogutz va ajunge în iad, că nenorocitu’ e răzbunător tare. Însă gândesc pozitiv că e o luptă pe care o voi câștiga! Sunt mai deșteaptă decât el! Vă mulțumesc că sunteți aici!”, a scris Adda pe rețelele de socializare.

Sursă foto: Instagram