Alina Pușcaș a suferit de aceeași boală de care suferă și cântăreața Adda. Vedeta de televiziune a fost mușcată de o căpușă

Alina Pușcaș a reușit să scape de boala Lyme, după ce în urmă cu mai mulți ani a fost mușcată de o căpușă chiar pe platourile de filmare. Adda suferă în prezent de aceeași boală.

În urmă cu două zile, Adda a anunțat pe rețelele de socializare că a fost diagnosticată corect abia după un an și jumătate. Artista s-a chinuit în tot acest timp și a primit tratamente pentru un diagnostic total greșit.

Adda: ”Inflamația și neurotoxinele au ajuns la creier”

Din nefericire, boala a ajuns într-un stadiu destul de avansat, în cazul cântăreței deoarece nu a primit tratament la timp. Inflamația i-a ajuns la creier. Acum, pentru Adda urmează o perioadă de luptă și de tratament agresiv ce durează în total un an și jumătate.

”A fost nevoie sa îmi paralizeze anumite parți ale corpului ca să fiu diagnosticată cu Borelioză și Bartonella, transmise de căpușe și țânțari, ploșnițe sau daca te musca animale care au asta în sânge. Din păcate, inflamația și neurotoxinele au ajuns la creier, pentru că nu s-a acționat la timp”, a scris Adda, pe rețelele de socializare.

Alina Pușcaș a avut boala Borelioză

În urmă cu 12 ani, pe vremea când Alina filma pentru telenovela Narcisa Sălbatică, a fost mușcată de o căpușă, iar boala Borelioză s-a declanșat câteva luni mai târziu. Actrița a povestit la vremea aceea prin ce a trecut, perioadă care a coincis cu moartea lui Șerban Ionescu, ucis de o căpușă. Din fericire, spre deosebire de ADDA, Alina a descoperit la timp.

”Eu am avut acest incident, am și menționat de câteva ori. Acum vreo 12 ani, când filmam, chiar în prima săptămână la Vălenii de Munte și acolo am avut în pădure, în iarbă. Nu mi-am dat seama la acel moment că am fost mușcată de căpușă, probabil era și adrenalina momentului.

Din fericire, am descoperit-o în primele opt săptămâni de incubaţie şi am început tratamentul de urgenţă la Spitalul Matei Balş, timp de două luni, cu antibiotic şi intravenoase. În principiu, ar fi trebuit să mă opresc din filmări pentru că riscam să nu dea rezultate tratamentul care ar fi trebuit să fie susţinut de un organism cu imunitate foarte bună şi odihnit…

Eu în acea perioadă nu aveam nici una, nici alta, prin urmare eram destul de panicată, mai ales că am citit de ce este în stare această borrelia”, a declarat Alina Pușcaș, în cadrul emisiunii Showbiz Report.

