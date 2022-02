Alina Pușcaș a aflat din presă că este înșelată de către fostul soț

Alina Pușcaș a aflat din presă că a fost înșelată de către fostul soț, Viktor Bieltz. Vedeta era căsătorită de doar câteva luni. Ce decizie a luat prezentatoarea când a aflat adevărul. Nu ai crede una ca asta.

Vedeta de televiziune a încercat să își repare relația de căsnicie, după ce a aflat din presă că Viktor Bieltz o înșală. Au apărut imagini în care, fostul partener de viață al Alinei Pușcaș sărută o altă femeie. Cu toate acestea, actrița a sărit în apărarea soțului ei, de pe vremea aceea.

Alina Pușcaș, înșelată la doar câteva luni de la nuntă

Alina Pușcaș a încercat să îl scoată pe Viktor Bieltz din gura presei și a declarat că acea femeie, cu care a fost surprins, era o simplă prietenă și că sărutul celor doi era unul strict amical.

Mai mult decât atât, vedeta Antena 1 a încercat să treacă peste definitiv. Așa că a plecat într-o vacanță, alături de Viktor, departe de România. Cu toate acestea, eforturile au fost în zadar, relația celor doi nu mai putea fi reparată, odată ce răul a fost făcut.

Cum se înțelege Alina Pușcaș cu fostul soț?

După ce a divorțat, Alina Puscaș a mărturisit că a învățat că nu există lucruri definitive sau categorice. De asemenea, aceasta a declarat că a rămas în relații foarte bune cu fostul partener de viață.

”Am rămas în relații foarte bune, de prietenie, şi evident că s-au lămurit absolut toate lucrurile între noi. (…) Momentan, nu s-a pus problema vreunei împăcări, dar am învăţat că în viaţă nu există lucruri definitive sau categorice.

Aşa că nu pot să spun dacă se va întâmpla să ne împăcăm vreodată sau nu. Viaţa ne va arăta”, a declarat Alina Pușcaș la acea vreme, pentru ziarul Ring.

Alina Pușcaș și-a refăcut viața, după 3 ani

În prezent vedeta are o relație de lungă durată și trei copii cu medicul stomatolog Mihai Stoenescu.

”Aveam nevoie de un stomatolog foarte bun pentru că aveam nevoie de un implant pentru o măsea. Mi-era foarte frică, nu știam cum se procedează … nu mai pierdusem niciun dinte până în acel moment și așa am dat de el. Printr-o prietenă comună am ajuns la el și acea procedură a durat pe ceas 5 minute și din acel moment am fost atât de impresionată de el încât nu l-am mai lăsat în pace și nici el pe mine”, a povestit ea într-un InstaStory.

