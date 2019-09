Adela Popescu a făcut anunțul trist azi-noapte: “Ajutați-ne”

Adela Popescu a luat pe toată lumea prin surprindere azi-noapte, când a cerut disperată ajutorul fanilor. Vedeta a postat un mesaj pe rețelele de socializare, unde i-a rugat pe prietenii virtuali să găsească un câine, care s-a pierdut. Actrița nu a precizat al cui este câinele, însă o fană şi-a dat seama că patrupedul este al Danei Rogoz, asta pentru că postase adesea imagini cu patrupedul.

Adela Popescu şi Dana Rogoz sunt foarte bune prietene, și se susțin una pe cealaltă ori de câte ori au nevoie. “Ajutaţi-ne să o găsim! S-a pierdut în seara asta în zona Toamnei”, a scris Adela Popescu pe Instagram. Adela a postat şi o fotografie cu câinele, pentru a fi găsit mai uşor.

Adela Popescu, accidentată înainte de emisiune

Surpriză pentru telespectatorii emisiunii ”Vorbește lumea”, apariția Adelei Popescu fiind așteptată cu foarte mare interes înainte de noul sezon. Vedeta s-a prezentat ”la datorie”, la fel de frumoasă și plină de energie pozitivă ca întotdeauna, numai că a intrat în platou… șchiopătând.

Din fericire, a fost vorba doar despre un accident casnic, chiar Adela povestind ceea ce s-a întâmplat. A alunecat pe scări, acasă, iar rezultatul a fost… o entorsă, motiv pentru care are piciorul imobilizat într-o fașă. Totul s-a întâmplat, spune Adela, la aniversarea de patru ani a nunții sale.

“Eram la aniversarea de patru ani de la nuntă cu soțul, mânam un pește, beam un vin. Am primit telefon de acasă de mama: copiii plângeau și a trebuit să plec repede. Am ieșit în fugă să îl liniștim pe Alexandru și m-am prăvălit”, a explicat Adela Popescu. ”Nu am voie să stau pe tocuri, dar am zis să arăt un pic respect”, a glumit Adela. Vedeta și-a făcut apariția într-un costum alb, cu un decolteu spectaculos.