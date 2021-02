Adela Popescu: ”Am avut parte de tot succesul din lume fără să mi-o fi dorit!”

După BRomania, Morodan, Carmen Fit, Dr. Mihail, Francis Doboș și Sorin Bontea, a venit rândul Adelei Popescu să se lase sedusă de o conversație faină și simplă, așa cum numai Mihai Morar știe să ofere.

Invitată la cel de al VII-lea episod din podcastul „Fain & Simplu”, Adela a venit în studioul lui Mihai Morar cu binecunoscutul ei vibe pozitiv, acum parcă ridicat la puterea a treia, transmisă cu siguranță de cel de al treilea băiețel pe care urmează să îl nască.

Cu înfățișarea ei simpatică de girl next door pe care ai impresia că o cunoști bine și că nu mai ascunde niciun secret, Adela Popescu a demonstrat că are în continuare multe lucruri de spus, deși este de 20 de ani în linia întâi a celebrităților din România:

„Eu am avut parte de tot succesul din lume fără să mi-l fi dorit. Am jucat în serialele cele mai urmărite din aceasta țară, timp de 11 ani, zi de zi. Întotdeauna m-am uitat la mine ca la un caz, eu nu am fost niciodată acolo. (…) Succesul ăla nu eram eu!”. Adela este convinsă că adevărata performanță este să ajungi să privești la fel de detașat și eșecul: „Toate lucrurile care au fost catalogate drept eșec în viața mea, au fost pași înainte către ceva mai bun!”.

Dincolo de perioadele mai bune sau mai puțin bune, Adela trăiește astăzi într-un echilibru care-i asigură cea mai solară perioadă a vieții ei de până acum. Se bucură pur și simplu de viață alături de Radu Vâlcan și de cei doi fii ai lor, Andrei și Alexandru. Iar pentru cine caută o explicație pentru starea de bine atât de evidentă a viitoarei mămici, răspunsul este chiar în acest podcast:

”Radu, de la început, m-a făcut să mă simt cea mai frumoasă, cea mai deșteaptă și cea mai importantă. M-a făcut să fiu o soție bună prin faptul că m-a valorizat, m-a pus pe un piedestal.”

În ceea ce privește parenting-ul, Adela Popescu este convinsă că cea mai bună lecție în creșterea copiilor ei este exact felul în care a fost ea educată de părinții ei, cadre didactice în satul Șușani. Dar unde începe autoritatea și unde începe dragostea când vine vorba de educație, iată un subiect despre care ea spune cu mâna pe inimă că o preocupă:

„Nu știu dacă copiii mei sunt bine crescuți. E subiectul care mă consumă cel mai mult. Nu-mi dau seama dacă energia casei este cea care construiește caracterul unui copil. Copiii devin ceea ce văd și atunci nu cumva ar trebui noi să ne direcționăm atenția și obiceiurile în funcție de ce ne dorim de la ei ca rezultat?”.

Oricât de mult o frământă aceste întrebări serioase, Adela găsește mereu resurse să povestească lucruri amuzante:

”Radu și-a dorit foarte mult un al treilea copil, cred că de fapt își dorea o fetiță. Când a aflat că e băiat, a zis: . Adică, dacă ai trei băieți, mai faci unul ca să-ți iasă și o fetiță.” .

Vă invităm la o conversație plină de profunzime și sinceritate între tatăl a trei fete, Mihai Morar, și mama a trei băieți (în curând), Adela Popescu. Cei doi vorbesc în cea mai faină și mai simplă manieră despre “părințeală” și căsnicie, frici și ambiții, carieră și orgolii, iubire și credință.

Vezi tot episodul aici.