Adela Popescu, emoții mari înainte de a treia naștere! „Am o certitudine că va fi foarte greu.”

Adela Popescu este deja mămica a doi băieți, însă pentru a treia sarcină are emoții și mai mari. Vedeta se teme puțin din cauza situației epidemiologice actuala și știe că va avea o naștere destul de grea din cauza unor probleme pe care le are la coloană.

Mai este puțin până când familia Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan se va mări cu încă un membru. Invitată în cadrul unei emisiuni de televiziune, viitoarea mămică a mărturisit că are emoții destul de mari pentru a trei sarcină. Adela Popescu a declarat că înainte cu două săptămâni de a naște va sta în izolare pentru a evita pe cât posibil situația în care s-ar infectat cu virusul SARS-CoV-2.

„În primul rând, acum mă preocupă foarte tare chestia cu COVID-19. Nu atât că m-aș putea îmbolnăvi, cât că protocolul, în clipa în care te internezi și ești pozitivă, presupune să fii mutată la o maternitate de suport COVID. Asta înseamnă că naști cu medicul de gardă și n-ai voie să-ți vezi copilul, nu știu dacă o săptămână sau două, ceea ce, cumva, nu e chiar o bucurie. De-asta am spus că ar fi ideal ca în ultimele două săptămâni, cel puțin, să mă cam izolez”, a declarat Adela Popescu.

„Am o certitudine că va fi foarte greu.”

Mai mult, Adela Popescu a mai spus că este sigură că a treia naștere o să fie mai grea că primele două, având în vedere că are unele probleme la coloană și va simți din plin fiecare contracție.

„Într-adevăr, am început să am și mari emoții pentru naștere pentru că, dacă la prima mi s-a părut că a fost complicat și dureros, dar m-am gândit că a fost o întâmplare, la a doua m-am dus mult mai relaxată și a fost chiar mai greu. Acum, a treia oară, am o certitudine că va fi foarte greu.

Eu am niște complicații la coloană, astfel încât când copilul coboară se așază pe niște terminații nervoase ale coloanei. Deci mie când îmi începe travaliul nu am doar durere pe contracție, am o durere constantă, ca atunci când cineva îți apasă pe măduvă, deci pe nervi, plus intensitatea de la contracție. Durerea e foarte mare”, a mai spus Adela Popescu.