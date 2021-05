Adela Popescu, incident în parc cu băieții. A fost certată de mămica unui copil

Adela Popescu a avut parte de o dispută nedorită cu o mămică în parc, după ce femeia respective și-a permis să-l certe pe fiul cel mic al prezentatoarei. Actrița a spus că cel mai tare o enervează că a fost prea amabilă.

Adela Popescu a fost certată de o femeie în parc, chiar după ce l-a molestat agresiv pe Andrei, fiul cel mic al prezentatoarei de la Pro Tv, la un loc de joacă pentru copii. Soția lui Radu Vâlcan a povestit totul pe Instagram.

„La acest loc de joacă am văzut o mămică că îl certa că vorbește prea tare, dar îl certa ca un adult. Eu nu sunt sensibilă la chestia asat, dar când vorbești cu un copil, mi se pare că e o manieră diferită. Ea vorbea ca un adult cu un alt adult. ”Mă, mai taci din gura aia că m-ai înnebunit de când ai venit!””, a povestit Adela Popescu.

„Mă și enervează cât de amabilă am fost”

„Eu am prins discuția și am zis: „Îmi cer scuze dacă v-a deranjat, el încă nu vorbește foarte bine și poate că de asta”. Mă și enervează cât de amabilă am fost. (…) Dumneaei adormise un bebeluș de curând și cărucirul îl ținea lângă tobogan. Desigur, căruciorul se putea plimba, dar dumneaei îl ținea acolo. după ce am avut această intervenție supercivilizată, ea a zis ”Haideți, rezolvați problema că face așa de când a venit. Vorbește tare și îl deranjează pe ăsta mic”. L-am luat pe Andrei de acolo”, a mai spus vedeta.

