Adela Popescu și-a luat bonă pentru cel de-al treilea copil. “Mi-am dorit o doamnă cu experiență, nu vreo tinerică!”

Adela Popescu și-a luat bonă pentru cel de-al treilea băiețel. Prezentatoarea TV a optat pentru o doamnă cu experiență, din Filipine, care va avea tot ce-i trebuie în România. Micuțul ar urma să vină pe lume în luna iulie.

Adela Popescu este în luna a șaptea de sarcină, iar peste doar câteva săptămâni va deveni din nou mămică. Până atunci, prezentatoarea TV se asigură că totul va fi pregătit și că nu va avea parte de nicio surpriză majoră când va naște cel de-al treilea copil.

Între timp, a angajat o bonă originară din Filipine, care urmează să ajungă în România în aproximativ o lună.

“Sunt în săptămâna 31 de sarcină, mă pregătesc să fac morfologia de semestrul trei. Într-o lună și ceva ar trebui să ne vină bona din Filipine. Am făcut toate demersurile. Am două pătuțuri pentru bebe, nu unul. Unul îl vom pune lângă patul matrimonial. Avem o singură cameră liberă în casă, acolo o să stea filipineza. Trebuie să izolam camera filipinezei. Bona va avea cea mai frumoasă camera din casă, la etajul doi. Are cameră cu vedere la lac. Mi-am dorit o doamnă cu experiență, nu vreo tinerică”, a dezvăluit Adela Popescu, în emisiunea “Vorbește lumea” de la Pro TV.

Adela Popescu vrea să nască natural

În urmă cu doar câteva zile, Adela Popescu a anunțat că vrea să nască tot pe cale naturală. Vedeta și soțul ei, Radu Vâlcan, au deja doi copii, pe Alexandru, născut în 2016, și Andrei, născut în 2018.

“Sper să nasc natural și a treia oară. Pe 13-16 iulie este termenul. Am descoperit beneficiile nașterii naturale. Sper să fie ok. La Alexandru am avut travaliu de 10 ore, la Andrei am născut pe viu, nu au mai avut timp să-mi facă epidurala, am stat 5 ore în travaliu atunci. Practic, durerile sunt același și la nașterea naturală și la cezariană. La nașterea naturală e travaliu dureros, la cezariană te doare după operație”, a precizat viitoarea mămică.