Cum se pregătește Adela Popescu pentru al treilea copilaș: ”Salutări!”

Adela Popescu mai are trei luni de așteptare până când va deveni mămică pentru a treia oară. Dar trăiește din plin până atunci! De curând, a plecat în vacanță, iar imaginile le-a urcat pe Instagram, pentru impresii cu admiratorii ei.

Adela Popescu și Radu Vâlcan au plecat în vacanță, iar imaginile sunt gustate de fanii celor două vedete. Adela avea să scrie în dreptul fotografiei alături de soțul ei: ”Salutări din vacanță!” Reacțiile au venit imediat. ”Cât de matinali și frumoși! Parc-am văzut că v-ați trezit la 7…ori…?”, ”Cum se numește resortul unde sunteți cazați?”, ”Cum pot unii, 3 vacanțe pe an sau chiar și mai mult?!”, ”Ești atât de frumoasă și te admir atât de mult! Vacanță frumoasă și cu mult soare vă doresc!”, ”Sunteți minunați”, ”Vacanță frumoasă”, ”Sunteți frumoși”, sunt comentariile admiratorilor. (CITEȘTE ȘI: MOMENTE DE PANICĂ PENTRU ADELA POPESCU: “MI-A FOST RĂU, AM FĂCUT TESTUL COVID!” CÂND VA DEVENI MAMĂ PENTRU A TREIA OARĂ)

Adela Popescu vrea să nască natural

Adela Popescu va deveni din nou mămică, peste trei luni. Vrea să nască tot pe cale naturală. Vedeta și soțul ei, Radu Vâlcan, au deja doi copii, pe Alexandru, născut în 2016, și pe Andrei, născut în 2018. (NU RATA: ADELA POPESCU ȘI RADU VÂLCAN, DEZVĂLUIRI DESPRE IMPASUL DIN CĂSNICIE: ”NU NE-AM VORBIT O SĂPTĂMÂNĂ”)

“Sper să nasc natural și a treia oară. Pe 13-16 iulie este termenul. Am descoperit beneficiile nașterii naturale. Sper să fie ok. La Alexandru am avut travaliu de 10 ore, la Andrei am născut pe viu, nu au mai avut timp să-mi facă epidurala, am stat 5 ore în travaliu atunci. Practic, durerile sunt același și la nașterea naturală și la cezariană. La nașterea naturală e travaliu dureros, la cezariană te doare după operație”, a dezvăluit viitoarea mămică.

Sursa foto: Instagram