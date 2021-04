Momente de panică pentru Adela Popescu: “Mi-a fost rău, am făcut testul COVID!” Când va deveni mamă pentru a treia oară

Adela Popescu a trecut prin mari emoții luni seară, când s-a simțit rău și și-a făcut testul COVID, crezând că este infectată. În vară, vedeta va aduce pe nume încă un băiețel, al treilea familiei. Actrița este căsătorită cu Radu Vâlcan.

Însărcinată pentru a treia oară, Adela Popescu nu este ferită deloc de emoții. Cu doar trei luni înainte să devină din nou mămică, vedeta a acuzat simptome specifice COVID-19 și s-a speriat teribil. Din fericire, testul a fost negativ.

“Ieri mi-a fost prima dată rău de când sunt însărcinată a treia oară. M-am panicat. Am făcut testul Covid. Aveam o stare groaznică, nu mă puteam da jos din pat”, a povestit vedeta, în emisiunea „La Măruță”.

Test COVID negativ pentru Adela Popescu. Unde l-a trimis pe Radu Vâlcan

Ulterior, după ce lucrurile s-au liniștit, Adela Popescu l-a trimis pe Radu Vâlcan să-i cumpere compot de vișine.

“I-am zis lui Radu, la 10 noaptea, să-mi aducă neapărat compot de vișine. A făcut rost însă de compot de piersici, a sunat la delivery. Bun și ăla. Au fost primele pofte”, a mai povestit solista.

Va deveni din nou mămică, peste trei luni. “Sper să nasc natural”

Adela Popescu va deveni din nou mămică, peste trei luni. Vrea să nască tot pe cale naturală. Vedeta și soțul ei, Radu Vâlcan, au deja doi copii, pe Alexandru, născut în 2016, și Andrei, născut în 2018.

“Sper să nasc natural și a treia oară. Pe 13-16 iulie este termenul. Am descoperit beneficiile nașterii naturale. Sper să fie ok. La Alexandru am avut travaliu de 10 ore, la Andrei am născut pe viu, nu au mai avut timp să-mi facă epidurala, am stat 5 ore în travaliu atunci. Practic, durerile sunt același și la nașterea naturală și la cezariană. La nașterea naturală e travaliu dureros, la cezariană te doare după operație”, a mai spus viitoarea mămică.