Cum arată Adela Popescu, însărcinată în 30 de săptămâni: ”Momentan lucrurile decurg așa”

Adela Popescu a intrat în a 30-a săptămână de sarcină. Prezentatoarea TV le-a dezvăluit fanilor cum se descurcă în această etapă.

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai îndrăgite și sudate cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi urmează să devină părinți pentru a treia oară și mai este foarte puțin timp până îl vor cunoaște pe noul membru al familiei lor.

Adela Popescu a intrat în a 30-a săptămână de sarcină, iar împreună cu soțul ei se ocupă de amenajarea camerei micuțului, dar și de activități ce țin de organizarea familiei lor. Prezentatoarea TV le-a dezvăluit fanilor cum decurg lucrurile și le-a arătat burtica de graviduță, în toată splendoarea ei.

”Și… am intrat în 30 de săptămâni. Pe lângă „problemele” organizatorice gen pătuț, maternitate, cadita, alte gânduri mă consumă acum. (…). Amândoi sunt într-o perioada în care își doresc să facă totul cu mama, și dacă în timpul zilei reușim să le mai distragem atenția, serile nu se negociază, mama trebuie să îi culce. Și tot ea să vină în camera lor atunci când o solicită pe parcursul nopții.

(…)Momentan ne este bine așa, momentele de dinainte de somn sunt minunate și avem nevoie de ele, însă nu pot să nu mă gândesc că după venirea pe lume a bebelușului ele nu vor mai fi posibile cel puțin nu atât de des că acum. Deci cu asta ne ocupăm acum: introducerea tatălui în schema de somn și încercarea de a-i determina să adoarmă singurei.

Momentan îmi pare o utopie, dar ne vom strădui, poate avem succes. Pe măsură ce facem „pași” către desăvârșire, va povestesc și vouă. Acum sunt în stadiul in care îmi fac curaj să renunț la ceva ce funcționează, încercând să introduc obiceiuri noi ce ne vor da lumea peste cap o vreme. Dar așa a fost și cu intarcatul, și bine am făcut că am fost consecvenți”, le-a dezvăluit Adela Popescu fanilor pe Instagram.

S-au gândit și la un nume

Adela Popescu și soțul ei, Radu Vâlcan, au deja doi copii, pe Alexandru, născut în 2016, și Andrei, născut în 2018. Iar acum… urmează să vină pe lume un nou membru al familiei. Marele anunț a fost făcut, în direct la TV, în cadrul emisiunii ”Vorbește lumea”, pe care Adela Popescu o prezintă alături de Cove.

Adela și Radu s-au gândit și la un nume pentru cel de-al treilea băiețel.

“Vă prezint cele trei nume care au intrat în finală, la sugestia telespectatorilor. Ele și-au găsit locul după ce am fost de acord și eu, și soțul. Trebuie să fie și el de acord, cu numele lui trebuie să rimeze. Primul este Achim. Doar că eu când mă gândesc mă gândesc la băiatul Antoniei, fie la cel al lui Paul Ipate.

A doua variantă este Anton, doar că rimează cu beton. Și ne mai place Adrian, dar nu știu dacă va fi un copil minune. Eu gândesc totul în porecle. Nu știm ce să facem. Nu putem să îi spunem nici Adonis, că după îl poreclim Cove”, s-a destăinuit viitoarea mămică.