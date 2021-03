Adela Popescu, mărturisiri despre una dintre cele mai grele perioade din viața ei: ”Totul a culminat cu o criză de plâns într-un supermarket”

Toată lumea o știe pe Adela Popescu ca fiind o femeie pozitivă, mereu cu zâmbetul pe buze. Prezentatoarea TV, însă, a trecut prin clipe grele în urmă cu un an.

A trecut un an de la începutul pandemiei. A fost o perioadă grea pentru toată lumea, mai ales că mulți dintre noi ne-am confruntat cu depresii și stări de anxietate. Adela Popescu a trecut prin aceleași trăiri și le-a mărturisit fanilor cât de greu i-a fost.

La un moment dat, vedeta nu a mai putut face față situației și a izbucnit în plâns într-un supermarket din Capitală.

”Acum un an, pe vremea asta, totul era cu susul in jos. Radu plecase la filmari si eu ramasesem acasa cu cei mici. Alexandru avea febra, mami pneumonie, Andrei laringita, iar eu tuseam de simteam ca mor si imi pierdusem complet vocea. Tocmai incepuse dementa Covid in Romania. Se inchisesera gradinitele, aveai voie pe strada doar cu declaratii, iar eu traiam o stare de anxietate noua.

Totul a culminat cu o criza de plans intr-un supermarket. Noroc ca aveam caciula, ochelari, masca si manusi. Dar nu e ca si cum cineva avea curajul sa se apropie de mine. Sau de altcineva, in general… Fratele meu imi aducea provizii peste gard, iar eu ii dadeam la schimb masti chirurgicale. Sotul, un tip prevazator, facuse stoc. La fel de mare ca cel de faina, conserve, fasole, hartie igienica, etc. Ce psihoza!”, a mărturisit Adela pe Instagram.

Adela Popescu, însărcinată pentru a treia oară

Adela Popescu și soțul ei, Radu Vâlcan, au deja doi copii, pe Alexandru, născut în 2016, și Andrei, născut în 2018. Iar acum… urmează să vină pe lume un nou membru al familiei. Marele anunț a fost făcut, în direct la TV, în cadrul emisiunii ”Vorbește lumea”, pe care Adela Popescu o prezintă alături de Cove.

În ciuda perioadei grele prin care a traversat, anul 2021 a venit cu o mare bucurie care i-a înseninat viața.

”Nu as fi banuit ca anul ce a debutat atat de straniu imi va aduce ce mi-a adus: o noua viata-bebelusul ce sta cuminte la caldurica in pantecele meu si mutarea in casuta cea noua. Iata ca a trecut un an in care am crezut ca le vom pati pe toate. Anul care mi-a demonstrat ca “patitul” nu are legatura cu vreo pandemie globala, ci cu…orice moment. Un moment care poate sa vina oricand. Asadar… stiu ca suna cliseistic, dar haideti sa ne bucuram de fiecare clipa in care putem inchide ochii si exclama: “bine ca sunt bine toti ai mei!”, le-a mai spus vedeta fanilor.