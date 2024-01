Adela Popescu, mamă pentru a 4-a oară? Mesajul care i-a uimit pe fani

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează un cuplu de ani de zile. Cei doi și-au întemeiat o familie frumoasă împreună și au trei copii. Deși familia lor numără deja cinci membrii, cei doi pare că s-au gândit și la apariția celui de-al șaselea. Recent, Adela Popescu a surprins pe toată lumea, atunci când a dat de înțeles că și-ar putea dori să devină mămică pentru a patra oară.

Adela Popescu are o familie numeroasă, însă vedeta pare că se gândește să o extindă. Recent, aceasta a dat de înțeles că un nou membru ar putea apărea în familia ei, fapt ce i-a entuziasmat pe fani. Aceștia au încurajat-o pe vedetă să facă pasul, însă rămâne de văzut dacă Adela Popescu și Radu Vâlcan își vor mări cu adevărat familia.

Recent, Laura Cosoi, buna prietenă a Adelei Popescu, a venit cu un anunț important. Aceasta a dezvăluit că o să devină mămică pentru a patra oară, fapt ce i-a bucurat pe apropiați. Actrița a dat și în mediul online marile vești, postând o fotografie cu burtica de gravidă.

Postarea Laurei Cosoi a fost imediat apreciată de către interanuți, dar și de Adela Popescu. Soția lui Radu Vâlcan chiar a lăsat și un comentariu la postarea prietenei sale, dând de înțeles că s-ar putea să îi calce pe urme.

„Pui așa o presiune…”, a fost cometariul lăsat de Adela Popescu. Acesta i-a condus pe interanuți cu gândul că și soția lui Radu Vâlcan s-ar putea să se afle în curând în același context ca prietena sa și mulți au încurajat-o să facă pasul.

Cu toate acestea, comentariul Adelei Popescu i-a surprins pe mulți, mai ales având în vedere că recent aceasta a declarat în cadrul unui podcast că s-a gândit să își lege trompele, deoarece, deja, are trei copii. Mai mult, Adela Popescu a făcut anterior și câteva declarații pe marginea acestui subiect, excluzând apariția unui al patrulea copil.

„Am avut o singură discuție pe tema asta, dar a trecut repede. Întrebarea a fost pusă așa: Dacă am ști sigur 100% că al patrulea e fetiță, ne-am băga? Am avut așa, trei secunde, și am zis NU. Și el: Nu, nu, uită discuția asta”, a povestit Adela Popescu, în cadrul podcastului Oanei Andoni.