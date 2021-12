Adela Popescu, o gurmandă declarată! Care este preparatul favorit al prezentatoarei TV, în prag de sărbători: ”Mănânc câte 5-6”

Adela Popescu este o gurmandă declarată! Vedeta a dezvăluit care este preparatul favorit, la care nu poate renunța sub nicio formă, în prag de sărbători.

Masa de Crăciun reprezintă momentul în care stăm alături de cei dragi, ne bucurăm de bucate tradiționale alese şi de poveşti plăcute. Pentru unii dintre noi însă, timpul nu e atât de îngăduitor şi devine insuficient pentru a pregăti bucatele specifice acestei sărbători. Putem schimba asta, însă, cu puţină organizare şi, de ce nu, ajutor.

Iar când mama face sarmale, nu ai cum să reziști! Este și cazul Adelei Popescu, care în fiecare an se înfruptă din preparatele delicioase gătite de cea care i-a dat viață. Prezentatoarea TV este o gurmandă declarată, în ciuda faptului că silueta ei nu dezvăluie deloc acest lucru. Adela Popescu a mărturisit că nu poate refuza o porție sănătoasă de sarmale, plăcerea ei vinovată. (VEZI ȘI: ADELA POPESCU A VORBIT DESPRE MOMENTUL NAȘTERII CELUI DE-AL TREILEA COPIL: ”EFECTUL ANESTEZIEI TRECEA, EU ERAM ÎN AGONIE”)

”Eu mănânc vreo 6-7 sarmale la o masă. O rog pe mama, încep cu 5, că îmi e rușine. Și tot iau din castronul de pe masă”, a zis Adela Popescu în cadrul emisiunii ”Vorbește lumea”.

Adela Popescu vrea să fie într-o formă de zile mari

De mai bine de zece ani, Adela Popescu și Radu Vâlcan formează un cuplu. Cei doi s-au cunoscut la filmările serialului „Iubire și onoare”, iar atunci prezentatorul TV s-a îndrăgostit iremediabil de actriță. Primul lor sărut, ”furat” pe holurile studiourilor din Buftea, i-a făcut pe cei doi să-și dea seama că sunt făcuți unul pentru altul.

Cei doi formează una dintre cele mai apreciate familii și împreună au devenit părinții a trei băieți care le aduc zilnic bucurii. Nu își mai dorește copii, dar vrea cu orice preț să fie într-o formă de zile mari. Doar că nu se prea împacă bine cu sportul și mișcarea. (CITEȘTE ȘI: ADELA POPESCU, MESAJ PENTRU VIITOAREA NORĂ! CE PRETENȚII ARE DE LA ACEASTA. „AI ÎNCURCAT-O CU MINE”)

”Am o problemă, după ce am născut. Asta mi s-a întâmplat după fiecare sarcină, dar am zis că nu mă apuc de sport pentru că oricum rămân din nou însărcinată. Acum, că am spus stop, adică chiar am spus stop, mă gândesc să fiu în cea mai bună formă a mea pentru această vârstă. Doar că simt că mă mișc ca o băbuță. Mă gândesc că mai bine vine cineva să facă masaj”, a zis Adela Popescu la ”Vorbește Lumea”.