Adela Popescu, mesaj pentru viitoarea noră! Ce pretenții are de la aceasta. „Ai încurcat-o cu mine”

Adela Popescu este mămica a trei copii, cărora le dedică majoritatea timpului și le oferă atenție și atunci când simte că nu mai poate. Vedeta este o mămică grijulie, ține la băieții ei, așa că a avut un mesaj pentru viitoare noră, încă de pe acum. Ce pretenții are Adela Popescu de la aceasta?

Adela Popescu împărtășește multe lucruri din viața ei cu urmăritorii din mediul online, însă de această dată a avut un mesaj direct pentru viitoarea noră. Prezentatoarea de la Pro Tv și Radu Vâlcan au făcut echipă și au detaliat care sunt pretențiile pentru viitoarea noră și ce reguli trebuie să respecte.

„Vezi că în seara asta a fost necăjit și a dormit pe pieptul meu. Și s-a trezit deja de trei ori. O dată la pipi, apoi că a visat urât, și încă o dată să verifice că sunt lângă el. Și dimineață i-am pregătit o omleta. De fapt ouă amestecate cu avocado și niște brânză, așa cum îi place lui. Am pus muzica și am dansat. Apoi am stat îmbrățișați un minut înainte să intre în grădiniță. I-am promis ca la 16:00 mergem cu bicicletele în parc. Și am mers deși eram foarte obosită.

În fine, dar de ce îți spun șie toate astea? A, știu! Voiam să te avertizez, viitoare noră, că dacă te îmbufnezi de doua ori pe an, atunci când am fi cu toții foarte fericiți să petrecem măcar Paștele și Crăciunul împreuna, ai încurcat-o cu mine! 🙂 Ps: Tatăl a zis să îți mai transmit ceva, dar mă abțin”, a scris Adela Popescu, pe Instagram.

Adela Popescu și Radu Vâlcan se pregătesc de botez

Adela Popescu și Radu Vâlcan au devenit recent părinți pentru a treia oară, iar acum se pregătesc de botez. Cei doi se gândesc să organizeze ceva restrâns, din cauza pandemiei, iar la eveniment o să participe doar familia și nașii.

Botezul micuțului Adrian trebuia să aibă loc în urmă cu ceva timp, însă evenimentul a fost anulat pe ultima sută de metrii. Radu Vâlcan și Adela Popescu nu au avut încotro și au fost nevoiți să amâne botezul celui de-al treilea copil, pentru că s-au infectat cu virusul SARS-CoV-2 chiar cu două zile înainte de eveniment.

Acum, Adela Popescu este hotărâtă să nu mai amâne momentul, așa că va organiza totul într-un cadru restrâns, din cauza pandemiei. La marele eveniment o să fie prezenți nașii și familia.

„Am aflat că sunt pozitivă cu două zile înainte de botez, așa că am amânat brusc! Nu cred că vom aștepta să treacă valul patru, ci vom face într-un mediu extrem de restrâns: familia și nașii”, a declarat Adela Popescu, pentru Viva.ro.

