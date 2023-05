Adela Popescu revine după experiența Vorbește lumea, de la Pro TV. Unde va putea fi văzută soția lui Radu Vâlcan

Adela Popescu revine pe micile ecrane. După ce a fost la „cârma” emisiunii Vorbește lumea, de la Pro TV, soția lui Radu Vâlcan a început un nou proiect, însă, de data aceasta, în lumea cinematografiei.

Adela Popescu a devenit cunoscută datorită rolurilor din telenovelele românești, de la începutul anilor 2000, urmând, ca pe parcursul carierei, să se reorienteze către alte domenii, printre care și muzica. Se pare că rolul de prezentatoare TV a fost cel care i s-a potrivit cel mai bine, soția lui Radu Vâlcan având o mulțime de colabărări în postura de moderator.

Vezi și: ADELA POPESCU, DEZVĂLUIRI INEDITE DIN CULISELE FAMILIEI. CE ÎI REPROȘEAZĂ RADU VÂLCAN ACTRIȚEI ÎN PRIVINȚA COPIILOR: „EL ESTE FOARTE…”

Ultima și, poate, cea mai intensă experiență a fost cea din postura de prezentatoare în emisiunea Sunt celebru, Scoate-mă de aici, alături de Cabral. Imediat după ce s-a întors în România, prezentatoarea TV a decis să plece într-o mică vacanță, pe meleaguri românești, urmând să se pregătească psihic, fizic și sufletește pentru viitorul proiect. Deși a anunțat că se va retrage pentru o perioadă de timp din televiziune, se pare că destinul a avut alte planuri pentru ea.

După experiența ”Vorbește lumea”, de la Pro TV, Adela Popescu revine cu un nou proiect

Adela Popescu pregătește o mulțime de surprize pentru telespectatori. Vedeta de la Pro TV revine pe micile ecrane ca personaj într-un lungmetraj în regia lui Petre Năstase. Filmările sunt în plină desfășurare, în stațiunea Vama Veche. Este vorba despre o super comedie din care fac parte nume importante ale actoriei.

Actrița a făcut anunțul oficial pe rețelele de socializare, acolo unde nu a oferit prea multe detalii despre distribuție, însă a promis că-i va informa pe internauți cum se desfășoară activitatea chiar de la fața locului.

„Salutare! Am plecat la Călimănești. Avem ceva foarte drăguț de făcut acolo și ne bucurăm pentru că nu am mai avut demult așa o oră de stat noi doi în mașină să povestim chestii de adulți. Și ne-am mai dat seama de un lucru, că nu am apucat deloc să vă povestesc despre lungmetrajul pe care o să îl filmăm începând cu 6 mai. Pe 6 mai încep filmările în Vama Veche. Este un lungmetraj în regia lui Petre Năstase și scenariul este superb, distribuția senzațională, iată-ne (n.r. – arată spre ea și Radu Vâlcan) noi și ceilalți, normal că suntem senzaționali. Nu, serios acum, va fi ceva foarte tare.

Este o supercomedie, este ceva foarte relaxant, este exact ce trebuie pentru… nu știu… ai chef să mergi la film, să te destinzi, mă rog. De ce să vorbesc înainte să se întâmple lucrurile? Bun, deci noi pe 6 începem filmările în Vama Veche și o să vă ținem la curent la fața locului”, a spus Adela Popescu, în mediul online, pe Instagram.

Vezi și: ADELA POPESCU ȘI-A PUS PE JAR FANII! A FĂCUT BAGAJUL ȘI A PLECAT DE ACASĂ. RADU VÂLCAN A REACȚIONAT IMEDIAT: „TE-AI DUS DUPĂ…”