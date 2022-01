Adela și Mihai, nuntă în noul sezon de la Antena 1?! Detaliul care a dat de gol personajele din serial

Noul sezon din serialul Adela urmează să înceapă la Antena 1, iar fanii sunt nerăbdători să își revadă personajele preferate. Mihai și Adela ar urma să ia o decizie extrem de importantă, iar o nuntă nu e departe de a se întâmpla.

În sezonul 3, Mihai ar urma să o ceară în căsătorie pe Adela, iar fanii mai cred și că personajul interpretat de Mara Oprea ar urma să rămână însărcinată.

Detaliul care a dat de gol pe Adela şi Mihai, pe B1tv.ro

Noul sezon din serialul Adela, surprize pentru telespectatori

Fanii serialului de la Antena 1 vor avea parte de o serie de surprize. Virginia Rogin se alătură distribuției serialului „Adela”, care va avea premiera mâine, de la 20.30, la Antena 1. Aceasta va avea rolul lui tanti Mioara, iscoditoare din fire.

„Sunt încântată că am fost invitată să particip în acest minunat proiect, mai ales că am avut plăcerea de a mă întâlni cu echipa cu care am lucrat la Fructul oprit și Sacrificiul. După 17 ani de colaborare cu Ruxandra Ion, reluarea lucrului e o bucurie. Chiar dacă rolul nu e de mare întindere, sper sa fac din el o bijuterie, așa cum i-am obișnuit pe telespectatori”, a declarat Virginia Rogin.