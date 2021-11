Adelina Pestrițu spunea, cu ceva vreme în urmă, că 90% din timp și-l petrece cu telefonul în mână, iar imaginile obținute, zilele trecute, de CANCAN.RO întăresc și mai mult cuvintele brunetei! Alături de familia din viața reală, dar și de cea din viața „virtuală”, așa pare să fie Adelina Pestrițu non-stop!

Zilele în care temperatura a fost „prietenoasă” i-a încurajat pe cei mai mulți să profite din plin și să iasă la o scurtă plimbare. Natura reprezintă principala sursă de deconectare de la stres, dar și de la mediul online.

Pentru mulți dintre noi, dar nu și pentru Adelina Pestrițu. Vloggerița a fost și ea una dintre acele persoane care au luat la pas aleile Parcului Herăstrău, dar n-a putut nici în ruptul capului să renunțe la telefon.

Cei peste 1,8 milioane de urmăritori trebuie ținuți la curent cu tot ce face, iar, pentru asta, Adelina pare în stare să facă multe sacrificii. Inclusiv în ceea ce privește timpul petrecut cu familia! După cum se poate vedea în imaginile obținute de CANCAN.RO, Adelina ba a făcut story-uri, ba i-a cerut soțului să o fotografieze.

Din când în când, bruneta bloca însă telefonul și era prezentă, dar nu pentru mult timp. Preț de câteva minute, cei trei s-au plimbat prin natură, s-au încărcat cu razele soarelui și, surprinzător sau nu, au imortalizat fiecare moment. Fie că au făcut-o pentru arhiva personală sau pentru conturile de pe rețelele de socializare, telefonul a fost mereu „pe poziție”.

De când a renunțat la televiziune, Adelina Pestrițu și-a concentrat atenția în mediul online, acolo unde a adunat un număr impresionat de urmăritori, devenind unul dintre cei mai cunoscuți influenceri din România.

Adelina a recunoscut că activitatea din mediul online îi ocupă tot timpul, însă îi aduce și venituri pe măsură.

„Din social media îți poți cumpăra case, mașini, poți face investiții și îi poți ajuta și pe cei din jurul tău. Trebuie doar să știi cum să gestionezi această putere.

90% din timpul meu îl petrec cu telefonul în mână, fie că postez pozele pentru care am tras sute de cadre înainte, până am ales-o pe cea favorită, fie că scriu un articol pe blog, filmez un vlog, pozez pentru diverse campanii pe care le am în desfășurare sau stabilesc întâlniri cu posibili colaboratori”, a spus Adelina Pestrițu.