Adelina Pestrițu, în vârstă de 34 de ani, a reușit să-și creeze un mic imperiu din social media! Are peste 1,8 milioane de urmăritori pe contul de Instagram, iar, pentru aceștia, dar și pentru colaborările sale, lucrează alături de o echipă întreagă. Nici la evenimentele mondene nu renunță la „staff-ul tehnic”. Recent, CANCAN.RO a întâlnit-o pe brunetă la un eveniment cu ștaif, unde a fost flancată de echipa ei.

Activitatea din mediul online a propulsat-o pe Adelina Pestrițu pe culmi înalte. În 2019, a fost prezentă, alături de vedete de talie mondială, la Gala „E! People’s Choice Awards” de la Los Angeles, unde a primit trofeul “Best Romanian Pop Culture Influencer of 2019”. De atunci, totul pare că s-a schimbat! Adelina lasă impresia că dă și mai mult pentru publicul ei, iar asta se vede cu fiecare apariție.

Recent, fosta prezentatoare TV a mers la petrecerea VIVA, unde a reușit să atragă toate privirile. A optat pentru o ținută „all black” – formată dintr-o rochie cu trenă, mănuși, dar și o pălărie – care i-a acoperit mare parte a corpului, dar, în același timp, a pus-o în evidență.

(CITEȘTE ȘI: ADELINA PESTRIȚU ÎȘI DOREȘTE SĂ DEVINĂ MĂMICĂ PENTRU A DOUA OARĂ?! DETALIUL CARE I-A PUS PE TOȚI PE GÂNDURI)

Adelina Pestrițu, flancată de staff-ul ei

Adelina Pestrițu: „Din social media îți poți cumpăra case, mașini, poți face investiții”

De când a renunțat la televiziune, Adelina Pestrițu și-a concentrat atenția în mediul online, acolo unde a adunat un număr impresionat de urmăritori, devenind unul dintre cei mai cunoscuți influenceri din România. Adelina a recunoscut că activitatea din mediul online îi ocupă tot timpul, însă îi aduce și venituri pe măsură.

„Din social media îți poți cumpăra case, mașini, poți face investiții și îi poți ajuta și pe cei din jurul tău. Trebuie doar să știi cum să gestionezi această putere.

90% din timpul meu îl petrec cu telefonul în mână, fie că postez pozele pentru care am tras sute de cadre înainte, până am ales-o pe cea favorită, fie că scriu un articol pe blog, filmez un vlog, pozez pentru diverse campanii pe care le am în desfășurare sau stabilesc întâlniri cu posibili colaboratori”, a spus Adelina Pestrițu.

(VEZI ȘI: ANUL ȘI MAȘINA! ADELINA PESTRIȚU ȘI-A PUS ÎN VÂNZARE BOLIDUL CUMPĂRAT VARA TRECUTĂ)