Iulia Vântur, singură de Paște în România! Unde era Salman Khan în tot acest timp

Iulia Vântur a sărbătorit Paștele în România alături de familia sa, doar că, iubitul ei Salman Khan nu a fost alături de ea. Iată ce făcea super starul indian în timp ce românca petrecea sărbătorile alături de prieteni și familie!

Iulia Vântur este una dintre cele mai remarcabile și apreciate personalități din lumea mondenă de la noi. Deși a avut o carieră de succes în televiziunea din România, acum mai bine de zece ani a decis să se mute în India. Acolo, și-a construit rapid o reputație impresionantă și se bucură de un adevărat succes.

Chiar dacă are tot ce își poate dori acolo – o carieră strălucită și o relație cu Salman Khan, dorul de casă nu poate fi înlocuit. Din acest motiv, Iulia Vântur a ales să sărbătorească Paștele în România, alături de familia și prietenii ei.

Pare că Iulia Vântur este o femeie împlinită din toate punctele de vedere. A atins culmi profesionale pe care mulți nici nu și le pot imagina, însă acest succes a venit în urma unui efort uriaș depus de-a lungul timpului. Mai mult, fosta prezentatoare TV de la noi trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de Salman Khan, faimosul actor de la Bollywood.

Cu toate acestea, indiferent cât de mult succes obține pe plan internațional, o parte din inima ei rămâne în România. De aceea, a ales să petreacă Paștele acasă, în mijlocul familiei și prietenilor. Iulia le-a împărtășit fanilor săi bucuria de a fi din nou în țară și a sărbătorit în stil tradițional, în aer liber, alături de cei dragi și mâncare specifică.

În timp ce fosta prezentatoare TV petrecea alături de cei dragi ei, se pare că Salman Khan se afla în Dubai, locul în care Iulia l-a lăsat atunci când s-a îmbarcat în avionul spre România.

„Paștele e cu adevărat special… acasă, împreună cu părinți și prietenii din copilărie, cu lumina primită de la biserica, cu mâncare tradițională românească pe masă și miros de iarbă verde! Fericită că am reușit să ajung și anul această acasă, de Paște.

Iulia Vântur a confirmat că are o relație cu Salman Khan, dar a preferat să nu ofere prea multe detalii despre povestea lor de dragoste. În plus, cei doi nu apar împreună pe platformele de socializare și rareori sunt surprinși în ipostaze apropiate la evenimente publice. Discreția este caracteristica principală a relației lor, preferând să-și țină viața privată departe de ochii curioșilor.

Cu toate acestea, recent, celebrul actor a surprins pe toată lumea cu unele declarații. Mulți s-au întrebat de ce cuplul nu s-a căsătorit încă, după 12 ani de relație. Ei bine, starul de la Bollywood a dezvăluit motivul pentru care nu au mers încă pe altar.

„În primul caz, căsătoria nu a avut loc. Când am spus da, cineva a spus nu. Când cineva a spus da, eu am spus nu. Acum există un ‘nu’ din ambele părți. Când ambele părți vor spune ‘da’, căsătoria va avea loc. Încă mai este timp. Am 57 de ani. Vreau să fie prima și ultima (…)

Niciuna dintre ele nu a avut vreo vină. Este doar vina mea. Probabil a fost un fel de teamă în mintea lor că s-ar putea să nu fiu în stare să le ofer fericire în viață. Sunt sigur că sunt cu toate fericite oriunde s-ar afla.”, a declarat Salman Khan într-un interviu la India TV.