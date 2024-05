Meghan Markle, umilită după ce s-a dus în vizită în Nigeria. Prima Doamnă a mustrat-o în faţa tuturor, după gafa uriaşă

Meghan Markle, pusă într-o situație dificilă după vizita în Nigeria. Ducesa de Sussex a făcut public o gafă majoră. Mesajul dur al Primei Doamne a țării africane pentru Ducesa de Sussex a devenit viral pe rețelele de socializare. Iată despre ce este vorba!

În discursul său incisiv, Prima Doamnă din Nigeria a criticat-o pe Meghan Markle în timpul vizitei sale de trei zile de la începutul lunii. Acest turneu, deși nu era oficial regal, a fost perceput ca unul de natură regală și a fost intens criticat de experții regali britanici. Aceștia au afirmat că Regele Charles nu a fost deloc încântat de acțiunea fiului său mai mic, întrucât Meghan și Harry s-au retras public din toate îndatoririle regale pe care le aveau ca membri activi.

Pe lângă controversa privind legitimitatea vizitei, Ducesa de Sussex a comis o nouă gafă. La multe dintre evenimentele din cadrul vizitei în Africa, ea a apărut îmbrăcată în rochii foarte decoltate, care îi dezvăluiau umerii și brațele, lucru considerat inadecvat.

Oluremi Tinubu, Prima Doamnă a Nigeriei, a avut o intervenție directă în timpul vizitei Ducilor, subliniind valorile nigeriene și aprecierea lor pentru frumusețe, pe care a definit-o ca fiind măreță. Tinubu a menționat că moda este prețuită și în Nigeria, dar nu și goliciunea. Aceasta declarație a venit în contextul în care Meghan purta una dintre ținutele sale provocatoare.

Ducesa de Sussex a omis să țină cont de faptul că rochiile prea decoltate, care dezvăluiau prea multă piele, nu erau adecvate pentru această vizită. Cu toate acestea, Meghan a avut și câteva apariții sobre, cea mai reușită fiind un costum alb, compus din pantaloni largi și taior.

